На конкурсе «Мисс Мира Plus Size» участница из Беларуси завоевала титул вице-мисс

Источник материала: Tut.by

В эти выходные завершился международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size». Беларусь покидает его с короной вице-мисс — титул завоевала бизнес-леди из Гомеля Наталья Колесникова. Первое место разделили Бразилия и Суринам.



Топ-5 финалисток

В 2019 за корону победительницы с белорусскими участницами конкурировали девушки из Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Суринама, Бельгии и Сингапура. Первое место разделили участницы из Бразилии и Суринама.

Нашу страну представляли три участницы. Лично поддержать девушек на финале пришли сотрудники посольства Республики Беларусь в Украине. В том числе — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Игорь Сокол.





Интересно, что также в Top Five вошла еще одна белоруска — Екатерина Лаздовская, которая представляла Латвию. Девушка родилась в городе Глубокое. Когда ей было 2 года, семья переехала в Латвию. В 2009 году в Беларусь вернулась мать Екатерины, но сама девушка осталась, поскольку в Латвии у нее были семья и ребенок. Однако Беларусь Екатерина посещает часто, поскольку ведет тут бизнес (сеть салонов красоты в Глубоком) и навещает близких.



Национальный директор конкурса в Беларуси Евгения Тюленева и представительница Латвии Екатерина Лаздовская.

Кто представлял Беларусь на конкурсе?

Возможность представлять Беларусь Наталья Колесникова, Виктория Клевец и Инга Булицкая получили благодаря участию в проекте «Мисс Беларусь Plus Size». За это право они конкурировали с 146 девушками, которые подали заявку на участие в сентябре этого года. Затем был кастинг, отборочные этапы — и в результате организаторы определили тройку финалисток:





Вице-мисс мира plus-size 2019 Наталья Колесникова (Гомель)





Бизнесвумэн и совладелица нескольких компаний в разных сферах: от строительно-монтажных работ, оптовой торговли стройматериалами до международного туризма. За свою жизнь открыла много бизнесов, а также стала счастливой женой и мамой двоих детей.

Пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и ее красотой.

Инга Булицкая (Минск)





Инга выросла в интернате. Но трудности не сломили ей — сейчас она работает главным государственным налоговым инспектором и растит двух сыновей-спортсменов. Участвует в проекте, чтобы сломать стереотипы о женщине государственном служащем. А также — доказать, что высокая должность и офисная работа не мешают быть элегантной и носить корону королевы красоты.

На конкурсе в Киеве получила титул «Мисс экстравагантность».

Виктория Клевец (Минск)

Дизайнер интерьеров, которая легко садится на шпагат и делает батман. Работает тренером по стрип-пластике и вместе со своим молодым человеком ведет здоровый образ жизни.

На «Мисс Мира Plus Size» получила титул «Мисс творчество», поскольку ее пластический этюд с мечом был признан лучшим творческим номером на конкурсе.

«Мы прошли непростой, но интересный путь, — говорит Наталья Колесникова, вице-мисс мира-2019. — Каждая из нас старалась сделать все возможное, чтобы представить нашу страну достойно. И, конечно, я невероятно счастлива, что титул вице-мисс члены жюри присудили мне. Однако это не только моя заслуга — Национальный директор конкурса в Беларуси Евгения Тюленева приложила невероятные усилия, чтобы подготовить девушек к участию в Киеве, и собрала команду потрясающих специалистов. Работать с этими людьми было большой честью и огромным удовольствием».

К слову, с белорусскими участницами работали звезды индустрии. Шеф-стилистом белорусской делегации стала эксперт по стратегическому имиджу Екатерина Гордеева . Команду парикмахеров и визажистов для подготовки к этапам и фотосессиям в Минске возглавил эксперт-парикмахер Евгений Шатохин . Платья для финала и дефиле шили Екатерина Протасевич и Наталья Ляховец, наряды от которой носят Полина Гагарина, Лолита Милявская, Анфиса Чехова и другие звезды.

«К проекту мы специально привлекали не только белорусских дизайнеров, но и отечественных производителей. Например, сувениры и ткани для вечерних платьев по мотивам национального костюма предоставил ОАО „Моготекс“, — говорит Национальный директор конкурса Евгения Тюленева. — Международный конкурс, о котором писали от СНГ до стран Азии и Латинской Америки, был прекрасной возможностью показать всему миру уровень текстильной промышленности и фэшн-индустрии Беларуси».

На «Мисс Мира Plus Size» члены жюри оценивали не только внешность конкурсанток. Под пристальным вниманием были миссии девушек, которые они транслируют через участие в конкурсе, жизненные ценности, навыки самопрезентации и личные истории. Их девушки показали в своих видеовизитках. Инга Булицкая рассказала, о чем мечтала, когда росла в интернате, Виктория поделилась любовью к танцам, а Наталья рассказала, как поверила в то, что, несмотря на вес, достойна красивых платьев.