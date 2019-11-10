В зону «безвиза» вошли еще пять районов

Источник материала: Ежедневник



фото: politring.com

10 ноября в безвизовое пространство Беларуси вошли Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.

Иностранцы, въезжающие в Беларусь с туристическими целями, могут находиться в этих районах до 15 суток. Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов, собщила Белтелерадиокомпания.

Ранее в зону «безвиза» вошли две зоны в Брестской и Гродненской областях.

Также сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.