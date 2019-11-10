|
В зону «безвиза» вошли еще пять районов
11.11.2019 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: politring.com
10 ноября в безвизовое пространство Беларуси вошли Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.
Иностранцы, въезжающие в Беларусь с туристическими целями, могут находиться в этих районах до 15 суток. Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов, собщила Белтелерадиокомпания.
Ранее в зону «безвиза» вошли две зоны в Брестской и Гродненской областях.
Также сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 ноября в безвизовое пространство Беларуси вошли Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)