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В зону «безвиза» вошли еще пять районов

11.11.2019 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В зону «безвиза» вошли еще пять районов

фото: politring.com

10 ноября в безвизовое пространство Беларуси вошли Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.

Иностранцы, въезжающие в Беларусь с туристическими целями,  могут находиться в этих районах до 15 суток. Путешественники могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска данных регионов, собщила Белтелерадиокомпания.

Ранее в зону «безвиза» вошли две зоны в Брестской и Гродненской областях.

Также сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября в безвизовое пространство Беларуси вошли Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.
 
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