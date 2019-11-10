Американцы назвали смертельную опасность выходных

Источник материала: Tut.by

Специалисты из США заявили: риск смерти среди тех, у кого случилась остановка сердца в выходные дни выше, чем у тех, чье сердце перестало биться в будние дни. Об этом сообщается на EurekAlert!



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Исследователи проанализировали данные около трех тысяч пациентов, 27% из которых дожили до госпитализации.

У половины сердце остановилось вне больницы, другой половине делали дефибрилляцию. Оказалось, что те люди, у которых остановка сердца произошла с 12 часов в субботу до 23.59 в воскресенье выживали реже остальных — примерно на 20%. Выживаемость, ожидаемо, также снижалась у более возрастных пациентов.

Специалисты отметили: причина более низкого уровня выживаемости после остановки сердца на выходных заключается в том, что в эти дни пациенты, как правило, оказываются дальше от автоматических внешних дефибрилляторов. По словам ученых, их анализ позволит понять, в каких местах стоит устанавливать эти аппараты для неотложной помощи.