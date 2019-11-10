В Крупском районе BMW насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе М1 в Крупском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, авария произошла 7 ноября, около 22.30, вблизи агрогородка Замки. Установлено, что 30-летний водитель BMW 528i ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы и на 490-м километре дороги сбил шедшего в попутном направлении 31-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: + 375 25 917−98−87, 01796 2−70−09