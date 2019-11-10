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В Крупском районе BMW насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе М1 в Крупском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, авария произошла 7 ноября, около 22.30, вблизи агрогородка Замки. Установлено, что 30-летний водитель BMW 528i ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы и на 490-м километре дороги сбил шедшего в попутном направлении 31-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла 7 ноября, около 22.30, вблизи агрогородка Замки.
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