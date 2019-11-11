Рейтинг городов Беларуси: Минск, Гродно и Брест в числе лидеров

Источник материала: Ежедневник

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На последних местах рейтинга разместились Молодечно, Орша, Речица, Бобруйск и Светлогорск.

Новый Рейтинг белорусских городов Центр новых идей опубликовал 11 ноября на своем сайте.

В общем рейтинге Минск занял первое место с 82,2 баллами. На втором и третьем местах оказались областные центры западной части нашей страны: Гродно (73,4 балла) и Брест (62,4 балла), на четвертом Солигорск (56 баллов), а на пятом Витебск (55,9 баллов). Далее идут Гомель, Новополоцк, Могилев, Мозырь¸ Жлобин.

На последних местах разместились Молодечно, Орша, Речица, Бобруйск и Светлогорск.

По словам создателей, этот «рейтинг использует конкурентные данные — количество баллов, которые город наберет на основе всех показателей. На практике же большинство городов находятся либо в тени Минска и Гродно, либо сияют на фоне Орши. Но это сияние не стоит преувеличивать, потому что быть лучше, чем Орша, не так уж и трудно».

В рейтинге оценивались 23 белорусских города с более чем 50 тыс. жителей по следующим параметрам: демографическая устойчивость, состояние экономики, качество жизни, прозрачность управления и туристическая привлекательность.

Для того, чтобы доступно проиллюстрировать результаты городов во всех измерениях, авторы исследования создали визуализацию. Она служит также инструментом рекомендаций, чтобы местные власти могли легко увидеть, в каких областях им нужно приложить больше усилий. На графике цветом отмечены показатели и измерения, по которым город имеет результат от 1 до 33 (красный цвет), от 34 до 67(оранжевый) и от 68 до 100 (зеленый цвет).



