Насколько комфортным для Беларуси может быть размещение евробондов в 2020 году?

– На самом деле внешние заимствования запланированы госбюджетом Беларуси на 2020 год. В проекте бюджета озвучивалась сумма несвязанных заимствований в объеме более 1,9 млрд долларов. Если часть этой суммы будет размещена на европейских площадках и средства будут привлечены в формате евробондов, это можно назвать меньшим из двух зол.

Потому что одалживание в кредит в любом случае всегда «не есть хорошо». Привлекая средства именно в таком формате, правительство в лице Минфина минимизирует возможные потери.