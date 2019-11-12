|
Насколько комфортным для Беларуси может быть размещение евробондов в 2020 году?
Источник материала: Myfin
– На самом деле внешние заимствования запланированы госбюджетом Беларуси на 2020 год. В проекте бюджета озвучивалась сумма несвязанных заимствований в объеме более 1,9 млрд долларов. Если часть этой суммы будет размещена на европейских площадках и средства будут привлечены в формате евробондов, это можно назвать меньшим из двух зол.
Потому что одалживание в кредит в любом случае всегда «не есть хорошо». Привлекая средства именно в таком формате, правительство в лице
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт: планирование таких внешних заимствований вписывается в логику нашего госбюджета
|
Свежие газеты
Архив (Разное)