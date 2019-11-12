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Насколько комфортным для Беларуси может быть размещение евробондов в 2020 году?

13.11.2019 06:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Насколько комфортным для Беларуси может быть размещение евробондов в 2020 году?
Фото: Myfin.by

Насколько комфортным для Беларуси может быть размещение евробондов в 2020 году?– На самом деле внешние заимствования запланированы госбюджетом Беларуси на 2020 год. В проекте бюджета озвучивалась сумма несвязанных заимствований в объеме более 1,9 млрд долларов. Если часть этой суммы будет размещена на европейских площадках и средства будут привлечены в формате евробондов, это можно назвать меньшим из двух зол.

Потому что одалживание в кредит в любом случае всегда «не есть хорошо». Привлекая средства именно в таком формате, правительство в лице Минфина минимизирует возможные потери.

 
 
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Эксперт: планирование таких внешних заимствований вписывается в логику нашего госбюджета
 
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