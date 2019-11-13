Вудкрофт рассказал, как мотивировал команду удержать победу над «Витязем»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над подольским «Витязем» (4:3).

— Сегодня нам противостоял очень серьезный соперник: опытная, мастеровитая и хорошо обученная команда, которая отлично действует в большинстве. И мне очень понравилось, как мы противостояли «Витязю». Особенно, если учесть, что это была вторая игра за два дня. Понравилось, как мы боролись друг за друга, как стояли плечом к плечу.

Конечно, были и неудачные моменты, но мы возьмем все самое лучшее и исправим ошибки. Хочется, чтобы в субботу мы играли еще лучше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Команда вновь неудачно играла в меньшинстве. Что нужно сделать, чтобы сыграть хотя бы матч, не пропустив при «4 на 5»?

— Нужно просто перестать допускать ошибки. Даже единственная помарка может привести к голу. К слову, были сегодня в нашей игре в меньшинстве и позитивные моменты.

— Можно ли сказать, что эти матчи стали своеобразным Рубиконом в проекции на оставшуюся часть сезона и сейчас началась белая полоса? И какие эмоции сейчас у вас преобладают: расслабленность, опустошение, подъем?

— Очень важно не задирать нос из-за этих двух побед, потому что не стоит забывать, кто мы такие. Мы по-прежнему молодая команда, которой в некоторых моментах не хватает опыта. Важно, чтобы мы продолжали работать и вырабатывать свой стиль. Надеюсь, мы оттолкнемся от этих двух побед и пойдем вверх.

Что касается моих эмоций, то я рад, что наши ребята были вознаграждены за свои старания. Мы действительно тяжело трудились, но победы к нам долго не приходили.

— Расскажите, в каком состоянии сейчас травмированные Эллиотт, Сергей Костицын и Граньяни?

— Стефан Эллиотт сыграет еще не скоро, Сергей Костицын добился некоторого прогресса, но пока еще очень рано говорить, когда он вернется в строй, Марк-Андре Граньяни должен уже в ближайшее время выйти на лед.

— Как вы мотивировали команду на этот матч? Ведь прошло совсем немного времени с предыдущей встречи.

— Однажды я подсмотрел эту идею у одного очень известного тренера. В особых случаях он предоставлял капитану карту, позволяющую возможность взять в любой день выходной для команды. Мне показалось, что именно сейчас такой момент настал. Перед третьим периодом я сказал команде, что если они выложатся и удержат победу, то я дам такую карту нашему капитану. Как видите, это сработало.