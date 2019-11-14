15 ноября Федерация профсоюзов Беларуси начнет мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях

Источник материала: Клiч Радзiмы

Профсоюзные рейдовые группы проведут мониторинги на предприятиях всех регионов. Особое внимание обратят на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью. Проверки, направленные на выявление фактов нарушения температурных условий на рабочих местах, начнутся 15 ноября.

Кроме того, на постоянной основе в Витебском областном объединении профсоюзов работает «горячая линия», которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению.

Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-0212) 35-87-81. Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на горячую линию информацию.

Стоит отметить, что на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.

Пресс-служба профсоюзов Витебской области