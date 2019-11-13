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Надзор. Как в Осиповичах с деревообработкой?
14.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
УЗ «Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии» проведены мониторинги 18 наших деревообрабатывающих предприятий. Три на момент проверки не осуществляли производственную деятельность, а нарушения требований санэпидзаконодательства выявлены на 15 — 83,3% случаев. Основные нарушения — в части санитарного состояния прилегающей и внутренней территории, несвоевременного покоса и уборки сорной растительности (93,3%); обеспечения сбора и временного хранения материалов, отходов производства на специально оборудованных конструкциях или площадках с ограждением и обозначением (73,3%); оборудования контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (40%); несвоевременного ремонта ограждения предприятий (53,3%); обеспечения средствами индивидуальной защиты и осуществления контроля за их применением (13,3%); организации проведения производственного лабораторного контроля факторов производственной среды (13,5%); проведения ремонтов производственных и бытовых помещений (13%).
Руководителям выдано 15 рекомендации об устранении нарушений (недостатков); за нарушения привлечено к административной ответственности 2 должностных лица.
Оксана ВИНЧУК, врач-гигиенист.
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УЗ «Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии» проведены мониторинги 18 наших деревообрабатывающих предприятий. Три на момент проверки не...
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