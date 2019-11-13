Выбираем встраиваемый холодильник

Источник материала: Tut.by



Одна из главных ролей в щепетильном вопросе дизайна кухни отводится подбору бытовой техники. В последнее время покупатели стремятся окружить себя техникой, которая эффектно вписывается в интерьер, удобна в обслуживании. Некоторые хозяева решают выбрать встраиваемый холодильник, который будет скрыт за кухонным фасадом.

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Внешние особенности моделей





Если рассматривать дизайн-возможности, то встраиваемые холодильники не имеет декоративной наружной панели, как у обычных холодильников. На специальные устройства навешивают фасад в едином стиле с кухонным гарнитуром, поэтому удобно предусмотреть покупку вместе с заказом кухни в Минске . Наружные стенки шкафа способствуют высокой звукоизоляции и дополнительной теплоизоляции.

В некоторых моделях индикаторная панель может быть вынесены на внешнюю часть.

О габаритах и вместительности





Объем подбирают исходя из количества людей, проживающих в доме. Оптимальный размер камеры для 2-х человек 120 л, 4-х — 180 л, свыше 5 — 300 л.

Высота встраиваемого холодильника определяется по росту жильцов, которые чаще всех будут пользоваться техникой. Когда есть дети, выбирают вариант пониже. На очень маленькой кухоньке рационально установить узкую высокую модель.

Чтобы сэкономить кухонное пространство, можно выбрать встраиваемый холодильник маленьких габаритов. Его устанавливают под столешницей (тогда даже шкафчик не нужен: функцию шкафа возьмут на себя боковые стенки и столешница), на мини-тумбе либо постаменте.

Если техника будет вмонтирована в уже готовый кухонный шкаф, при покупке проверьте паспорт холодильника: как правило, там можно найти рекомендации по шкафу для него. Если у холодильника будет несколько камер, не забудьте учесть, что они должны совпадать с дверцами шкафа.

Не забывайте о необходимости зазоров, которые нужны для вентиляции воздуха, между техникой и стенками шкафа. Предусмотрительно озаботьтесь, чтобы холодильник и духовой шкаф не стали очень близкими «соседями». Если же так вышло, что они расположены рядом, то между ними следует оставить расстояние не меньше 7−10 см.

Мебель для встройки должна быть собрана и установлена ровно, чтобы петли и двери были навешаны правильно. Если выбрать встраиваемый холодильник, оснащенный двойной дверной системой, то между ними останется щель, где будет скапливаться грязь. А когда использовать шарнирные навесы, то фасад будет примыкать к двери вплотную.

Функции и оснащение





По способу управления холодильники встраиваемого типа разделяют на электронные и электромеханические. Первым видом устройств управляет электронная система с помощью набора кнопок, дисплея, сенсорных полей. Эти возможности увеличивают стоимость прибора, но позволяют выбирать режимы работы, регулировать температуру, защитить от изменений напряжения.

Для электромеханического управления характерно наличие одного или двух регуляторов интенсивности. Такая техника стоит дешевле, но и функционал ее ограничен.

Магазины предлагают варианты холодильников, оснащенные обычными или инверторными компрессорами. Обычный компрессор временно отключается, достигнув максимальной мощности. Инверторный работает без пауз, постоянно поддерживает уровень оптимальной температуры.

Желательно изучить системы размораживания встраиваемого холодильника. Ручной способ — недорогой, но неудобный: 2 раза в год потребуется разморозить холодильник. При капельном на задней стенке в морозильной камере образуется лед, который тает, когда компрессор отключается или работает при минимальной интенсивности. При автоматической системе разморозки иней будет собираться за задней стенкой и испаряться благодаря специальной системе вентиляции.

Обратите внимание, предусмотрено ли в модели обозначение зоны свежести продуктов и регулировка влажности. Не лишним будет и звуковой индикатор.

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