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Налоговая: переход на упрощенную систему налогообложения

14.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району информирует что организации и индивидуальные предприниматели, желающие перейти на упрощенную систему с 1 января 2020 года, должны с 1 октября по 31 декабря 2019 года представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систему по установленной форме.

Перейти на применение упрощенной системы вправе:

- организации, у которых численность работников организации в среднем за первые девять месяцев 2019 года не превышает 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти девять месяцев составляет не более 1 465 565 белорусских рублей;

- индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка нарастающим итогом за первые девять месяцев 2019 года составляет не более 315 000 белорусских рублей.


 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району информирует что организации и индивидуальные предприниматели, желающие...
 
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