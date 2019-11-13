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Радиоактивный йод обнаружили в мусоровозе на полигоне «Тростенецкий»

14.11.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На полигоне «Тростенецкий» в мусоровозе обнаружили радиоактивный йод.   

По информации МЧС, утром 14 ноября от ведущего инженера по охране труда полигона поступило сообщение о превышении радиационного фона в одном из мусоровозов. 

Сотрудники МЧС провели замеры мощности эквивалентной дозы на поверхности мусороприемного контейнера мусоровоза «МАЗ 5337А2», принадлежащего ОДО «Экология города».   

Радиоактивный йод обнаружили в мусоровозе на полигоне «Тростенецкий»
Фото: МЧС  

На расстоянии до десяти сантиметров радиационный фон составил 0,4 мкЗв/ч.  

Был выгружен мусор, чтобы обнаружить источник. Сначала был обнаружен один черный пакет, в 10 сантиметрах от него радиационный фон составил 20 мкЗв/ч. Спустя время были найдены еще три пакета – радиационный фон составлял 0,3 мкЗв/ч. В находке были отработанные медицинские препараты:  йод-131. Его класс опасности – 4, а период полураспада составляет восемь суток.   

Радиоактивный йод обнаружили в мусоровозе на полигоне «Тростенецкий»
Фото: МЧС 

Пакеты с содержимым будут утилизированы согласно инструкции.  

Для окружающей среды и людей угрозы нет.  

Весной в Минске были обнаружены емкости с радиоактивными веществами – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На полигоне «Тростенецкий» в мусоровозе обнаружили радиоактивный йод.    По информации МЧС, утром 14 ноября от ведущего инженера по охране труда...
 
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