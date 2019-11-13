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Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

14.11.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Центризбиркоме нарисовали усредненный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина, горожанин, возраст – почти 46 лет, партийный, работает в сфере строительства или транспорта, выдвинут политической партией, образование высшее, выдвигается впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

На 110 мест в Овальном зале презентует более 500 кандидатов. И на нынешних выборах безальтернативных округов нет. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Позади три дня досрочного голосования.

На одном из участков побывала корреспондент Кристина Федорович.

Артем заметно волнуется – для него это первое голосование. Хотя делать выбор в свои 19 уже привык. Первый важный шаг – поступление в лингвистический. А сегодня время еще одного ответственного этапа. Принять участие в выборе нового парламента – миссия ответственная.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Артем Исаенко, студент МГЛУ:
Честно, это было очень волнительно – голосовать первый раз. Чувство, когда ты исполняешь свой гражданский долг – не испытываемое. Надеюсь, что мой голос поможет выбрать достойного человека, который не равнодушен к проблемам нашей страны.

Смотрел, что человек окончил, какая у него профессия, где он работает, сколько зарабатывает. И из этого сделал вывод, какой депутат подойдет лучше на свою должность.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

И Анастасия внимательно ознакомилась с предвыборной программой кандидатов перед тем, как поставить галочку в бюллетене. Для девушки это тоже впервой.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Анастасия Ступакевич, студент МГЛУ:
Прийти, посмотреть, каково это, испытать новые эмоции, ответственность, которая ложится на наши плечи. Мы пришли на участок, ознакомились со всеми людьми-кандидатами и выбрали того, кто более нам симпатичен – именно в плане своей жизненной позиции и чем он занимается.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Тем временем, пока голосующие впервые получают небольшие сувениры, избиратели приходят и приходят. Как оказалось, час-пик – послеобеденное время.

Мария – многодетная мать и так вышло, что планы на 17 ноября у семьи уже были давно. Так что выбор пал на досрочное голосование.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Мария Богучунус:
Просто на выходные мы с семьей уезжаем из Минска, поэтому пришли проголосовать досрочно. Это наша обязанность, как гражданина, прийти проголосовать.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Избирателей, которые уже готовы проголосовать за своего депутата, ждут каждый день с 10 до 19 часов. Перерыв – с 14 до 16 часов. Не удивляйтесь, почему так много студентов. Это особенность данного участка. Как раз рядом находятся общежития. А оказалось, что молодые люди еще и инициативные.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Александр Шичков, председатель участковой избирательной комиссии № 477:
Я бы сказал, что активно. На сегодняшний день у нас уже проголосовало большее 200 человек. Причем не только студенты – они пока составляют основную массу, а местные жители – они пришли даже в первый день. Молодых людей очень много, в том числе тех, кто голосует впервые. Должен признать, что приходят не только активно, а приходят с хорошим настроением.

Как показывает практика, в нашей стране досрочное голосование востребовано. Во время предыдущей парламентской кампании в сентябре 2016-го свой выбор заранее сделали более 30 % белорусов. А по данным Центризбиркома, в 2019 году за первые два дня голоса за своих кандидатов отдали чуть более 11,5 % белорусов.

Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске

Кристина Федорович, корреспондент:
Главная политическая кампания этой осени близится к своей развязке. Досрочно отдать голос за своего депутата можно до субботы, 16 ноября, включительно. Напомню, кульминация избирательной кампании состоится в воскресенье, 17 ноября. Важно не забыть взять с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ.

Люди в материале: Кристина Федорович, Александр Шичков, Артем Исаенко, Анастасия Ступакевич, Мария Богучунус
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Центризбиркоме нарисовали усредненный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина, горожанин, возраст – почти 46 лет, партийный, работает в сфере...
 
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