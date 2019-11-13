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Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Центризбиркоме нарисовали усредненный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина, горожанин, возраст – почти 46 лет, партийный, работает в сфере строительства или транспорта, выдвинут политической партией, образование высшее, выдвигается впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 110 мест в Овальном зале презентует более 500 кандидатов. И на нынешних выборах безальтернативных округов нет. Многие белорусы уже сделали свой выбор. Позади три дня досрочного голосования.
Артем заметно волнуется – для него это первое голосование. Хотя делать выбор в свои 19 уже привык. Первый важный шаг – поступление в лингвистический. А сегодня время еще одного ответственного этапа. Принять участие в выборе нового парламента – миссия ответственная.
Артем Исаенко, студент МГЛУ:
Смотрел, что человек окончил, какая у него профессия, где он работает, сколько зарабатывает. И из этого сделал вывод, какой депутат подойдет лучше на свою должность.
И Анастасия внимательно ознакомилась с предвыборной программой кандидатов перед тем, как поставить галочку в бюллетене. Для девушки это тоже впервой.
Анастасия Ступакевич, студент МГЛУ:
Тем временем, пока голосующие впервые получают небольшие сувениры, избиратели приходят и приходят. Как оказалось, час-пик – послеобеденное время.
Мария – многодетная мать и так вышло, что планы на 17 ноября у семьи уже были давно. Так что выбор пал на досрочное голосование.
Мария Богучунус:
Избирателей, которые уже готовы проголосовать за своего депутата, ждут каждый день с 10 до 19 часов. Перерыв – с 14 до 16 часов. Не удивляйтесь, почему так много студентов. Это особенность данного участка. Как раз рядом находятся общежития. А оказалось, что молодые люди еще и инициативные.
Александр Шичков, председатель участковой избирательной комиссии № 477:
Как показывает практика, в нашей стране досрочное голосование востребовано. Во время предыдущей парламентской кампании в сентябре 2016-го свой выбор заранее сделали более 30 % белорусов. А по данным Центризбиркома, в 2019 году за первые два дня голоса за своих кандидатов отдали чуть более 11,5 % белорусов.
Кристина Федорович, корреспондент:
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Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске
Новости Беларуси. В Центризбиркоме нарисовали усредненный портрет кандидата в депутаты. Это мужчина, горожанин, возраст – почти 46 лет, партийный, работает в сфере...
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