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Молодежный конкурс «#Голосую» среди молодых избирателей

15.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Белорусский республиканский союз молодежи Могилевской области принимает эстафету от молодежи города Минска и объявляет конкурс «#Голосую». Победитель станет обладателем зарядного устройства Power Bank.

Конкурс проходит в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» до 17 ноября включительно.

Условия просты: участник должен сделать фото (селфи) на избирательном участке до 17 ноября, разместить его в социальных сетях с указанием хештегов: #яголосую #МыВместе #МыИдём #mogbrsm, отметить в публикации аккаунт @mogbrsm.

Итоги конкурса подведут 19 ноября, а информация будет размещена в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».

Молодежный конкурс «#Голосую» среди молодых избирателей

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи Могилевской области принимает эстафету от молодежи города Минска и объявляет конкурс «#Голосую». Победитель станет...
 
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