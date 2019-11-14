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Молодежный конкурс «#Голосую» среди молодых избирателей
15.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Белорусский республиканский союз молодежи Могилевской области принимает эстафету от молодежи города Минска и объявляет конкурс «#Голосую». Победитель станет обладателем зарядного устройства Power Bank.
Конкурс проходит в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» до 17 ноября включительно.
Условия просты: участник должен сделать фото (селфи) на избирательном участке до 17 ноября, разместить его в социальных сетях с указанием хештегов: #яголосую #МыВместе #МыИдём #mogbrsm, отметить в публикации аккаунт @mogbrsm.
Итоги конкурса подведут 19 ноября, а информация будет размещена в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram».
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Белорусский республиканский союз молодежи Могилевской области принимает эстафету от молодежи города Минска и объявляет конкурс «#Голосую». Победитель станет...
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