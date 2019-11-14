В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру

За рулем «Фольксвагена Шаран» был 47-летний житель Витебска. Мужчина въехал в двигавшуюся в попутном направлении гужевую повозку. После этого иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с фурой.
Травмы получил водитель гужевой повозки. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Правоохранители напоминают: гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателями белого цвета, сзади – красного. При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.