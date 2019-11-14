В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем «Фольксвагена Шаран» был 47-летний житель Витебска. Мужчина въехал в двигавшуюся в попутном направлении гужевую повозку. После этого иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с фурой.

Травмы получил водитель гужевой повозки. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.