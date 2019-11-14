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В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру

15.11.2019 08:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
УВД Могилёвского облисполкома

За рулем «Фольксвагена Шаран» был 47-летний житель Витебска. Мужчина въехал в двигавшуюся в попутном направлении  гужевую повозку. После этого иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с фурой.

Травмы получил водитель гужевой повозки. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Правоохранители напоминают: гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателями белого цвета, сзади – красного. При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. 

В Мстиславском районе Volkswagen врезался в гужевую повозку и фуру
Нужны ли права для управления гужевой повозкой?
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Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 13 ноября вечером возле деревни Слободка Мстиславского района.
 
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