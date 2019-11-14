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ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения

15.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения
ГАИ Брестской области в очередной раз присоединится к Всемирному дню памяти жертв ДТП. В нынешнем году событие выпадает на 17 ноября. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в ОГАИ Пинского РОВД.

Транспорт позволяет экономить время, относительно быстро доставлять грузы и пассажиров. Несмотря на существующие преимущества, транспортные средства являются источником повышенной опасности. Ежегодно по всему миру погибают и получают травмы более миллиона людей. Последствия сопоставимы с потерями во время локальных военных конфликтов. В Брестской области в 2019 году в результате дорожных аварий погибли 62 человека.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября, это утверждено Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) от 26 октября 2005 года № A/RES/60/5 «Повышение безопасности дорожного движения во всем мире». Прообразом Международного дня памяти жертв ДТП стала акция «Роудпис» (RoadPeace), а инициатором выступила ВОЗ. ООН приняла Резолюцию, в которой правительствам государств рекомендовались действия, снижающие количество происшествий. Документ появился в результате рассмотрения доклада Генерального секретаря. Глава Объединённых Наций изложил факты, свидетельствовавшие о глобальном кризисе в области безопасности дорожного движения. Выбранная дата имеет символическое значение. Она следует через неделю после Поминального воскресенья, проходящего во второе воскресенье ноября в западных странах.

Мероприятия не носят характер праздника, потому что связаны с памятью о жертвах. Основная цель дня памяти – привлечь внимание к ужасающим масштабам смертности на дорогах, к потенциальному риску всех участников дорожного движения, а также создать мощную общественную поддержку, изменение сознания участников дорожного движения в плане взаимного уважения, соблюдения Правил безопасности, повышения водительской культуры. В мероприятиях принимают участие общественные и государственные организации, благотворительные фонды, Госавтоинспекция. К действу присоединяются родственники, друзья, близкие люди погибших или травмированных в авариях.

Сотрудники Госавтоинспекции в этот день проводят разъяснительные мероприятия, пропагандирующие соблюдение ПДД, совместно со священнослужителями освящают аварийно-опасные перекрестки и пешеходные переходы. В храмах проходят литургии по погибшим в ДТП и молебны о здравии всех участников дорожного движения.

Соблюдайте ПДД, берегите себя и своих близких!

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ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения ГАИ призывает водителей и пешеходов почтить память жертв ДТП соблюдением Правил дорожного движения

 
 
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