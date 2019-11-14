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«Воздух гоняю, а не работаю». Гомельские таксисты рассказали о проблемах и заработках (а мы сравнили цены)

15.11.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время гомельчанам кажется, что такси в городе больше, чем личного транспорта жителей. Таксобум случился несколько лет назад — тогда в город пришли агрегаторы: всем теперь знакомые «Яндекс», «7220» и «Максим». «Зарегистрировался через приложение — и вози людей. А об ответственности кто думает? Отменили лицензии, пустили на рынок всех, у кого есть права — разве это нормально? — возмущаются таксисты, которые в этой сфере десятилетия, и у которых „забрали хлеб“. —  Да и цены обвалились». TUT.BY пообщался со старожилами и новичками и узнал, что происходит на гомельском рынке такси.


«Разве работа мечты?»

Андрей возит пассажиров такси «Максим», но без опознавательных знаков на борту.

— В «Максим» пришел полгода назад. А так всю жизнь отдал стройке. Но профессия, я считаю, потеряла престиж, а я тем временем — свое здоровье. Хотя и таксовать — разве работа мечты?

Заработки Андрея, говорит, так себе: в будний день «чистыми» выходит рублей 20, в выходной — 50−100.

Кстати, от улицы Быховской до железнодорожного вокзала мы с ним доехали за 3,30 руб.

«Не работой занимаюсь, а воздух перевожу»

На вокзале греются, переминаясь с ноги на ногу, «местные» таксисты. По большей части — ипэшники с доставкой пассажиров «от борта». На клиентов у них, говорят, честная очередь. Жалуются, что агрегаторы ее нарушают — увозят потенциальных пассажиров.


Евгений — потомственный таксист. Сам возит пассажиров уже 11 лет.

— 5 лет назад доехать от вокзала до противоположной точки Гомеля — а это 10−12 км — стоило 8 рублей, сейчас — 4,5. Да и то люди говорят, что дорого. Такси превратились в «маршрутки» — дети по рублю скинулись и едут с шиком. Еще и едят, мусорят. Сделаешь замечание — ответят и не поперхнутся.


— А сколько, по-вашему, должен стоить проезд?

— 5 рублей — посадка, 50 копеек — километр. Если за городом — то 70−80 копеек.

Сейчас ипэшники от борта берут 3 рубля за посадку, за километр — по 80 копеек. Доехать обратно до Быховской получается за 6 рублей.

— …Мужики, представляете, обматерила меня сейчас эта (при нас еще один таксист, Александр, вовремя останавливается в высказываниях) пассажирка. За 5 рублей не хотела ехать на Кристалл. Обдираете, говорит!

Остальные возмущенно цокают языками. Да-а-а-а, мол, раньше такого не было!


Александр

О своей работе частники говорят с обязательной ремаркой «раньше/до» и «сейчас/после». «До» — это то золотое время, когда не было агрегаторов и цену устанавливали местные таксопарки.

— Раньше на тысячу населения было одно такси. Сейчас — в пять раз больше. Зачем? Мы же как шпроты в банке! Такое количество машин может обслужить три Гомеля — негодует Евгений.


— Отец говорит, что я не работой занимаюсь, а воздух перевожу. Чтобы в месяц чистыми вышло от 500 до 1000 рублей, мне надо работать по 16−18 часов. Несколько лет назад это было максимум 10−12 часов. А средний доход колебался от 1200 до 1400 рублей. Сейчас семью не вижу, машину обслужить не могу. Раньше любой таксист ежедневно — это был неписаный закон — откладывал 10 долларов на ремонт автомобиля или покупку нового. Кто сейчас откладывает? — обводит взглядом столпившихся рядом таксистов Евгений. — Видите, без комментариев. А ведь такси «убивается» гораздо быстрее, чем личное авто. Тут год — за 3−4.


— Несколько лет назад 1 км проезда в такси равнялся поездке в «маршрутке». Сейчас «маршрутка» стоит 1,20, 1 км в такси — 50 копеек, — Александр тоже возмущен обвалом цен на их услуги после прихода на рынок агрегаторов. — Чтобы стать таксистом, надо было 3 года отработать водителем или иметь 5 лет водительского стажа. В сферу приходили люди с опытом. Сейчас требуется всего 2 года стажа. Но разве таким новичкам можно доверять жизни людей?


Александр

«Есть 2−3 клиента — уже повезло»

Из 70-ти машин такси «135» в Гомеле, говорят таксисты, осталось около десятка — никто не хочет работать, потому что нерентабельно.

— Если за день 2−3 пассажиров отвезу — прыгаю от радости. — не очень оптимистично рассказывает Сергей. — На часах 9.00, я приехал в 5 утра. Ни одного клиента еще не было.

Ок, мы стали первыми — и по знакомому маршруту Быховская-вокзал доехали за 6 рублей.

—  Мы хотим возврата лицензий на перевозку и регулировки ценообразования: 5 рублей — посадка, 50 копеек — километр, — устраиваясь поудобнее для длительного ожидания следующего пассажира, говорит Сергей. Тогда, считает он, все наладится.

«Сделал 35 заказов за день — доплачивают. Но это почти нереально»

В Peugeot с панорамной крышей «Яндекс такси» — Николай. В такси, говорит, пришел пару месяцев назад.


В день, говорит, удается сделать 20 заказов. В выходные — на 5−10 больше. Для этого нужно работать минимум 12 часов. В итоге чистыми выходит 40−50 рублей в рабочие дни и 70−90 — в уикенд.

— Когда за смену делаю 35 заказов — «Яндекс» платит 175 рублей. Разово. То есть если обслужил 35 человек и получил чистыми 100 рублей, то мне доплачивают еще 75. Но перевезти столько народу за день в Гомеле почти нереально. Да и тарифы все же очень низкие.

За поездку по знакомому маршруту, кстати, мы заплатили 3,8 рублей.


 
Теги: Гомель
 
 
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TUT.BY пообщался со старожилами и новичками и узнал, что происходит на гомельском рынке такси. И сравнил цены, конечно.
 
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