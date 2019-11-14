Прокуратура предупреждает об ответственности за участие в митингах

Прокурор Минска Сергей Хмарук выступил в СМИ с призывом не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных массовых акциях. Граждан предупредили накануне гланого дня выборов в Беларуси.

Об этом сообщает Генпрокуратура Беларуси 15 ноября.

«Поддавшись на призывы принять участие в несанкционированном массовом мероприятии, граждане рискуют нарушить действующее законодательство Республики Беларусь. Ведь меры ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий могут применяться не только к организаторам, но и к их участникам», - заявил он.

Прокурор напомнил, что в части 2 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях предусматривается штраф в размере до 30-ти базовых величин или административного ареста за нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов.

В числе нарушений названы уличные шествия, демонстрации, пикетирование, публичные призывы к организации или проведению таких нарушений. Если о время проведения массового мероприятия кто-нибудь пострадает, организаторы и участники будут обязаны возместить ущерб.

Меры ответственности предусмотрены также за неповиновение, неисполнение требований должностных лиц при исполнении ими служебных полномочий.