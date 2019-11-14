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В Лунинецком районе Nissan сбил мужчину, который шёл по трассе с велосипедом

15.11.2019 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 ноября около 18:50 в Лунинецком районе в результате наезда погиб мужчина. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Пинска за рулём Nissan Teana двигался по трассе Р-23. На 193 км иномарка сбила 56-летнего жителя Житковичского района. Мужчина шёл по центру проезжей части во встречном направлении и вёл в руках велосипед. 

В Лунинецком районе Nissan сбил мужчину, который шёл по трассе с велосипедом
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

От полученных травм гражданин погиб на месте. Он и его велосипед не были обозначены светоотражателями. Водитель машины был трезв. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. 

На неделе в Глубокском районе Opel сбил 50-летнюю женщину. 

После этого водитель скрылся с места аварии – подробности здесь

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Новости Беларуси. 14 ноября около 18:50 в Лунинецком районе в результате наезда погиб мужчина.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Пинска...
 
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