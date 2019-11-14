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В Лунинецком районе Nissan сбил мужчину, который шёл по трассе с велосипедом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 ноября около 18:50 в Лунинецком районе в результате наезда погиб мужчина.
Как
От полученных травм гражданин погиб на месте. Он и его велосипед не были обозначены светоотражателями. Водитель машины был трезв.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.
На неделе в Глубокском районе Opel сбил 50-летнюю женщину.
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Новости Беларуси. 14 ноября около 18:50 в Лунинецком районе в результате наезда погиб мужчина. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Пинска...
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