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В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

15.11.2019 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Число погибших в результате стрельбы в школе Калифорнии возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

Трое пострадавших все ещё находятся в больнице. Ранее сообщалось, что нападение устроил неизвестный мужчина. Однако выяснилось, что огонь по своим одноклассникам открыл 16-летний подросток. Он пытался скрыться с места преступления, а затем выстрелил в себя.

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

Злоумышленника задержали и доставили в больницу. Правоохранители допрашивают свидетелей и родителей стрелка. Мотивы его действий пока не установлены.

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Новости США. Число погибших в результате стрельбы в школе Калифорнии возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Трое пострадавших все ещё...
 
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