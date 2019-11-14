В Смолевичском районе из-за столкновения с МАЗом зажало водителя Volvo

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати вечера возле агрогородка Барсуки Смолевичского района столкнулись грузовик и легковушка.

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что в результате столкновения Volvo V-40 и МАЗа оказался зажат водитель легковушки.



Фото: Минское ОУМЧС

С использованием специнструмента мужчина был освобождён, а затем его передали медикам для дальнейшего доставления в больницу.

Водитель грузовика не пострадал.



Фото: Минское ОУМЧС

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