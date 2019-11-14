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В Смолевичском районе из-за столкновения с МАЗом зажало водителя Volvo
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати вечера возле агрогородка Барсуки Смолевичского района столкнулись грузовик и легковушка.
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С использованием специнструмента мужчина был освобождён, а затем его передали медикам для дальнейшего доставления в больницу.
Водитель грузовика не пострадал.
На прошлой неделе в Слонимском районе автомобиль такси врезался в фуру.
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Новости Беларуси. 14 ноября около одиннадцати вечера возле агрогородка Барсуки Смолевичского района столкнулись грузовик и легковушка. По сведениям Минского...
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