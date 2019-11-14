﻿ Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии

15.11.2019 13:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно движется по турнирной сетке теннисного турнира категории «Челендж» в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус вышел уже в четвертый круг соревнований.

Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии

В поединке предыдущего тура наш спортсмен в двух сетах был сильнее представителя Франции – Александра Мюллера – 6:4, 6:3.

Илья Ивашко вышел в четвёртый круг турнира в Финляндии

Следующим оппонентом нашего теннисиста будет хозяин кортов, финн Харри Хелиоваара, который занимает 675-е место в мировом рейтинге. Для сравнения: Ивашко идет 138-м.

Люди в материале: Илья Ивашко
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно движется по турнирной сетке теннисного турнира категории «Челендж» в Финляндии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус...
 
Новости дня
Новости разные
 
Титул «Красной королевы» и три попытки суицида. Какой была трагичная судьба манекенщицы Регины Збарской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика