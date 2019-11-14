В Гродно на месте бывшего общественного туалета построят кафе с пекарней, а рядом - бизнес-центр

Источник материала: Tut.by

В Гродно на Большой Троицкой построят торгово-офисный центр, а рядом еще и кафе с пекарней, под который отдадут бывший общественный туалет. Проект разрабатывало гродненское архитектурное бюро «Интелсток Инжиниринг». Строить будут на протяжении 2020−21 годов, а сейчас объекты выставлены на общественное обсуждение. Предложения и замечания в горисполкоме принимают до 13 декабря 2019, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Торгово-административный центр и кафе будут выполнены в едином стилевом решении. Новые объекты займут территорию между зданиями №№ 39 и 33 на Большой Троицкой улице и домом № 12 по 1-ой Трудовой. Рядом с налоговой находится въезд на территорию детского садика, а дальше стоит частный одноэтажный дом, который снесут. Жильцам, которые там прописаны, будет предоставлена новая жилплощадь. В прошлом году этот участок выкупил на аукционе гродненский бизнесмен Дмитрий Ефремов.



Фото: vgr.by

Бизнес-центр будет состоять из подвала, двух этажей и мансарды. Известно, что в подвале разместится выставочный зал на 450 квадратов. Помещения под торговлю и услуги займут 1-й этаж, а на втором и мансардном будут офисы.

Рядом с административным зданием на месте старого общественного туалета появится кафе. Его возвели в начале 1950-х годов. Но по неизвестным причинам по своему прямому назначению помещения общественной уборной никогда не использовались.



Фото: vgr.by



Фото: vgr.by

Сейчас туалет находится на балансе местного УЖРЭПа, который отдал помещение в аренду бизнесмену Ефремову. В скором времени бывший туалет разберут, а фундамент усилят — чтобы надстроить сверху еще один этаж с мансардой. Подвал займет пекарня, где будут готовить свежую выпечку. На первом этаже будет кафе, а на мансарде административные помещения. Также будет терраса, которая будет работать в теплое время года.



Фото: vgr.by



Фото: vgr.by



Фото: vgr.by