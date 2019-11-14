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Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе

15.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Реставраторы начали выполнять противоаварийные работы в каплице-усыпальнице рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Проневич.

Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе

Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе

Неоготическая каплица является историко-культурной ценностью II категории, это часть усадебно-паркового ансамбля XIX века. Объект находится в аварийном состоянии. Чтобы принять первоочередные меры по его сохранению, Брестский облисполком принял решение о выделении более Br50 тыс. из средств, заработанных регионом во время субботника.

Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе

"В сентябре-октябре выполнены работы по очистке свода крыши. Сейчас рассматривается вопрос о ее временном накрытии, чтобы не допустить попадания осадков внутрь здания. Дрогичинский райисполком изыскивает возможности для привлечения средств. Планируется оказание спонсорской помощи одного из польских фондов: ведем переговоры по поводу получения денег, изготовления проектной документации", - отметила Инна Проневич.

Намеченные работы, которые выполняют специалисты брестского филиала ОАО "Белреставрация", позволят не допустить дальнейшего разрушения кровли уникальной достопримечательности. "Это одна из старейших построек в стиле неоготики в республике, в этом году каплице исполнилось 150 лет. Приезжающие сюда удивляются тому, каким великолепным был объект. К сожалению, некоторые его элементы утрачены. Тем не менее мы активно работаем с архивами, ищем сведения о первоначальном виде каплицы. Если в будущем нам удастся ее восстановить, она станет жемчужиной Беларуси", - уверена собеседница.

Противоаварийные работы начали в каплице рода Ожешко в Дрогичинском районе

Земли в деревне Закозель стали принадлежать полесской ветви рода Ожешко с XVIII века. В следующем столетии проведены серьезные работы по обустройству усадьбы: был построен дом и парк площадью около 30 га. Каплицу-усыпальницу построили в 1839-1949 годах. В ее склепе были захоронены несколько представителей рода Ожешко, останки которых обнаружили во время археологических раскопок в 2009 году. Тогда же были найдены детали интерьера, деревянные и гипсовые статуи, бронзовое литье, фрагмент слуцкого пояса и другие артефакты.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома осуществляет сбор средств на реставрацию каплицы-усыпальницы.

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  Реставраторы начали выполнять противоаварийные работы в каплице-усыпальнице рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района, сообщила корреспонденту...
 
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