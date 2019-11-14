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Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 ноября журналистам презентовали информационный центр ЦИК. Он по традиции разместился во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь будут работать представители СМИ, и сюда будет поступать самая актуальная информация о выборах в парламент. Свое мнение о происходящем смогут высказать эксперты (среди них международные наблюдатели, политологи, представители госорганов). Данные о ходе голосования будут обновляться каждые два часа.
Запланированы пресс-конференции членов Центральной избирательной комиссии. На видеосвязь выйдут и областные избиркомы.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
В воскресенье в информационном центре будет работать и выездная студия СТВ. Первый выпуск новостей 17 ноября на нашем телеканале выйдет в эфир в 08:30, завершится же информационный день далеко за полночь.
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Новости Беларуси. 15 ноября журналистам презентовали информационный центр ЦИК. Он по традиции разместился во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24...
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