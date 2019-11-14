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Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске

15.11.2019 22:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 ноября журналистам презентовали информационный центр ЦИК. Он по традиции разместился во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске

Здесь будут работать представители СМИ, и сюда будет поступать самая актуальная информация о выборах в парламент. Свое мнение о происходящем смогут высказать эксперты (среди них международные наблюдатели, политологи, представители госорганов). Данные о ходе голосования будут обновляться каждые два часа.

Запланированы пресс-конференции членов Центральной избирательной комиссии. На видеосвязь выйдут и областные избиркомы.

Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Парламентские выборы – это, безусловно, главное внутриполитическое событие в стране. Поэтому и создан этот информационный центр. Он практически полностью готов к работе: налажена видеосвязь с регионами, созданы необходимые условия для работы журналистов. Мы аккредитовали для работы в информационном центре 678 представителей средств массовой информации. Из этого количества 323 – это журналисты, представляющие зарубежные СМИ.

Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске

В воскресенье в информационном центре будет работать и выездная студия СТВ. Первый выпуск новостей 17 ноября на нашем телеканале выйдет в эфир в 08:30, завершится же информационный день далеко за полночь.

Инфоцентр ЦИК «Выборы-2019» открылся в Минске

Люди в материале: Павел Легкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 15 ноября журналистам презентовали информационный центр ЦИК. Он по традиции разместился во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24...
 
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