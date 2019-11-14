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«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

15.11.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной этап масштабной патриотической акции прошел 15 ноября в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

Концерт мастеров искусств Беларуси собрал под сводами святыни ветеранов-участников Великой Отечественной войны, защитников и жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей и ветеранов боевых действий на территориях других государств.

«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

В рамках акции школьники и молодежь со всей страны привозят во Всехсвятский храм землю из разных братских могил на территории Беларуси и за ее пределами. 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, эти капсулы будут переданы в крипту святыни.

«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Это мероприятие, которое является в какой-то мере предтечей всех тех больших мероприятий следующего года, которые будут иметь место у храма-памятника и, собственно, в самом храме-памятнике. Это открытие музея и захоронение земли с мест гибели и погребения наших воинов, мирных жителей не только на территории Беларуси, но и тех приграничных государств, которые находятся рядом с нами.

«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

К акции уже присоединились сотни белорусских городов и поселков. Одновременно школьники благоустраивают братские могилы солдат, а также помогают собрать информацию о памятном месте.

«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт

Люди в материале: Федор Повный
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Очередной этап масштабной патриотической акции прошел 15 ноября в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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