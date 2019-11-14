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«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной этап масштабной патриотической акции прошел 15 ноября в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт мастеров искусств Беларуси собрал под сводами святыни ветеранов-участников Великой Отечественной войны, защитников и жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей и ветеранов боевых действий на территориях других государств.
В рамках акции школьники и молодежь со всей страны привозят во Всехсвятский храм землю из разных братских могил на территории Беларуси и за ее пределами. 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, эти капсулы будут переданы в крипту святыни.
Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
К акции уже присоединились сотни белорусских городов и поселков. Одновременно школьники благоустраивают братские могилы солдат, а также помогают собрать информацию о памятном месте.
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Новости Беларуси. Очередной этап масштабной патриотической акции прошел 15 ноября в Храме-памятнике в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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