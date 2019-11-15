Внук убил бабушку из-за выпивки

Источник материала: Аргументы и факты

Судя по травмам погибшей, они были нанесены ножом и топором.

Правоохранители задержали подозреваемого – внука пенсионерки – на окраине соседней деревни. Он был пьян. При нем нашли имущество, принадлежащее женщине.

Ранее мужчина уже был судим за убийство. Он провел в тюрьме почти 12 лет.

7 августа он пребывал в состоянии похмелья и обратился к бабке с просьбой дать ему выпить. Последняя отказала, после чего он напал на нее.