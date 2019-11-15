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Внук убил бабушку из-за выпивки

16.11.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Внук убил бабушку из-за выпивки
Следственный комитет РБ

Судя по травмам погибшей, они были нанесены ножом и топором.

Правоохранители задержали подозреваемого – внука пенсионерки – на окраине соседней деревни. Он был пьян. При нем нашли имущество, принадлежащее женщине.

Ранее мужчина уже был судим за убийство. Он провел в тюрьме почти 12 лет.

7 августа он пребывал в состоянии похмелья и обратился к бабке с просьбой дать ему выпить. Последняя отказала, после чего он напал на нее. 

Мужчине предъявлено обвинение по п. п. 2, 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Следственном комитете. 

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Сообщение о том, что в одной из деревень Волковысского района в собственном дома найдено тело 81-летней женщины, поступило 7 августа.
 
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