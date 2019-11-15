Внук убил бабушку из-за выпивки

Судя по травмам погибшей, они были нанесены ножом и топором.
Правоохранители задержали подозреваемого – внука пенсионерки – на окраине соседней деревни. Он был пьян. При нем нашли имущество, принадлежащее женщине.
Ранее мужчина уже был судим за убийство. Он провел в тюрьме почти 12 лет.
7 августа он пребывал в состоянии похмелья и обратился к бабке с просьбой дать ему выпить. Последняя отказала, после чего он напал на нее.
Мужчине предъявлено обвинение по п. п. 2, 6, 12, 16 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Следственном комитете.