Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем будет плюс 6-12 градусов.
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Без существенных осадков и до +12°С ожидается в Беларуси 17 ноября
16.11.2019 18:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем будет плюс 6-12 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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