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Без существенных осадков и до +12°С ожидается в Беларуси 17 ноября

16.11.2019 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без существенных осадков и до +12°С ожидается в Беларуси 17 ноября
БЕЛТА

Без существенных осадков и до +12°С ожидается в Беларуси 17 ноября Семена - в промерзшую землю. Как правильно засеять огород осенью?
По данным синоптиков, в воскресенье, 17 ноября, в Беларуси будет преобладать облачная погода. Существенных осадков не ожидается. Местами будет туман. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем будет плюс 6-12 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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