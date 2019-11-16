Высокая кухня по доступной цене. Ресторан «Колизей» приглашает вместе отметить Новый Год

Источник материала: Слуцк Город





До Нового года остается всего полтора месяца, а значит, самое время готовиться к корпоративам и планировать новогоднюю ночь. Ресторан «Колизей» приглашает провести любимый праздник вместе!

Уютная обстановка, интересная программа, конкурсы, подарки и, конечно же, вкусный праздничный стол – все это готовят для гостей ресторана «Колизей».

Чтобы обновить меню к праздникам и удивить гостей, коллектив ресторана «Колизей» поучаствовал в масштабном проекте FORUM.CHEFS.BY, который прошел 17-18 сентября в Минске. Форум объединил более 400 поваров, управленцев, барменов из ведущих заведений страны. Мастер-классы для гостей мероприятия провели шеф-повара лучших ресторанов Японии, Франции, Чили, Эстонии и России. Они показали новый взгляд на привычные блюда, презентовали интересные рецепты и эффектную подачу. Так что гостей ресторана «Колизей» на новогоднем столе будут ждать не только традиционные блюда, но и гастрономические сюрпризы.













Торопитесь: запись на новогодние корпоративы идет уже полным ходом. Цена: 60 рублей с человека + входной билет.

Также открыто бронирование столиков в ресторане на новогоднюю ночь. Праздник обойдется в 70 рублей с человека +входной билет.

А 1 января посетителей ждет традиционная праздничная дискотека. Каждого гостя в первый день нового года ждет подарок – январская уха.

«СИТИ-ШОУ», УНП 691563213