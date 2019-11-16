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Высокая кухня по доступной цене. Ресторан «Колизей» приглашает вместе отметить Новый Год

17.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Высокая кухня по доступной цене. Ресторан «Колизей» приглашает вместе отметить Новый Год

До Нового года остается всего полтора месяца, а значит, самое время готовиться к корпоративам и планировать новогоднюю ночь. Ресторан «Колизей» приглашает провести любимый праздник вместе!

Уютная обстановка, интересная программа, конкурсы, подарки и, конечно же, вкусный праздничный стол – все это готовят для гостей ресторана «Колизей».

Чтобы обновить меню к праздникам и удивить гостей, коллектив ресторана «Колизей» поучаствовал в масштабном проекте FORUM.CHEFS.BY, который прошел 17-18 сентября в Минске. Форум объединил более 400 поваров, управленцев, барменов из ведущих заведений страны. Мастер-классы для гостей мероприятия провели шеф-повара лучших ресторанов Японии, Франции, Чили, Эстонии и России. Они показали новый взгляд на привычные блюда, презентовали интересные рецепты и эффектную подачу. Так что гостей ресторана «Колизей» на новогоднем столе будут ждать не только традиционные блюда, но и гастрономические сюрпризы.

Высокая кухня по доступной цене. Ресторан «Колизей» приглашает вместе отметить Новый Год

Высокая кухня по доступной цене. Ресторан «Колизей» приглашает вместе отметить Новый Год

Высокая кухня по доступной цене. Ресторан «Колизей» приглашает вместе отметить Новый Год

Торопитесь: запись на новогодние корпоративы идет уже полным ходом. Цена: 60 рублей с человека + входной билет.

Также открыто бронирование столиков в ресторане на новогоднюю ночь. Праздник обойдется в 70 рублей с человека +входной билет.

А 1 января посетителей ждет традиционная праздничная дискотека. Каждого гостя в первый день нового года ждет подарок – январская уха.

«СИТИ-ШОУ», УНП 691563213

 
Теги: Минск
 
 
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