Студенческая деревня и Петербургский квартал. Какие здания и проекты назвали лучшими в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Минске выбрали лучшие архитектурные проекты и постройки Беларуси за 2018−2019 годы. Победителей назвали на фестивале «Архитектурная осень-2019», сообщает агентство «Минск-Новости» .

Главными призами в конкурсе считаются Большой и Малый Гран-при. Первый вручают за лучшую постройку, второй — за лучший проект двух последних лет (именно с такой периодичностью проводится конкурс).

Лучшая постройка — Студенческая деревня



Комплекс зданий Студенческой деревни. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На этот раз Большой Гран-при достался разработчикам комплекса студенческих общежитий в районе улицы Семашко — проспекта Дзержинского или проще говоря — Студенческой деревни. Разработчики — Галина Перлина, Ирина Гавриленко, Ирина Скоробогатая и Виталий Руцкий из «Минскпроекта».

В комплекс входят семь общежитий: шесть расположены симметричными парами и одно заглавное, особой конфигурации и высоты. Его достроили к II Европейским играм.

Лучший проект — Санкт-Петербургский квартал



Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал. Изображение: с сайта «Минск-Новости»

Малый Гран-при получили разработчики Санкт-Петербургского квартала в Минске: концепция была создана под руководством Святослава Гайковича из северной столицы России, а воплотили ее архитекторы «Института «Минскгражданпроект» Виктор Бобрик и Евгений Лавринович с коллегами.

Строительство жилого квартала вот-вот начнется. По образу дома будут напоминать корабли, паруса и маяк.

Специальные призы — за Верховный суд и фабрику-кухню

В конкурсе итоги подводят в разных номинациях: градостроительство, общественные здания, многоэтажные и малоэтажные жилые дома, реконструкция, реставрация и другие. Всего в конкурсе участвовали 84 проекта.



Фабрика-кухня после реконструкции. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Некоторые работы отметили не только в номинациях, но и специальными призами от спонсоров. В основном это заметные здания: Верховный суд, центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, мемориальный комплекс «Тростенец-Благовщина», новый многофункционально-гостиничный комплекс на улице Свердлова неподалеку от стадиона «Динамо». Несколько раз за наградами выходили представители компании «Воробьев и партнеры» за реконструкцию бывшей фабрики-кухни на улице Свердлова и коллектив творческой мастерской Бориса Школьникова за административное здание на улице Полесской.

Среди лучших застройщиков — «А-100» и ТАПАС

Впервые в истории конкурса были отмечены лучшие застройщики (инвесторы, девелоперы). Среди минских — компания «А-100 Девелопмент» за проект «Новая Боровая», ТАПАС за спортивный комплекс «Олимпик-Арена» на улице Ратомская.



Олимпик-Арена. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается других регионов Беларуси, тут были названы «Демарш» за гостиничный комплекс Хилтон в Бресте и Гомельский домостроительный комбинат за группу жилых домов со встроенным детским садом в Гомеле.

Кандидатуры лучших застройщиков выдвигали областные организации Белорусского союза архитекторов совместно с главными аритекторами областей.