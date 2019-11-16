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Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Активность избирателей на нынешних выборах в парламент Беларуси колоссальная. Впрочем, есть участки, голосование на которых завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемые закрытые участки.
Где именно окончание выборов фиксируется сразу же, как только проголосуют все, кто внесен в списки избирателей, знает наш корреспондент.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Один из таких закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. Здесь голосуют только избирательницы – всего 264 женщины.
Валерий Шугай, главный врач Брестского областного родильного дома:
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Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте
Новости Беларуси. Активность избирателей на нынешних выборах в парламент Беларуси колоссальная. Впрочем, есть участки, голосование на которых завершено, сообщили...
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