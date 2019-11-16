Лукашенко: «Синими пальцами за кресло держаться не буду»

Александр Лукашенко не держится за пост президента, но будет предлагать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Об этом он заявил журналистам на участке после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, сообщает пресс-служба президента.

По словам главы государства, если люди его не поддержат «на каких-то выборах», он будет переживать, но не обидится. Он уже проработал достаточное количество лет, поэтому сами люди должны решать, выдвигаться Лукашенко на этих выборах или нет.

По мнению главы государства, если граждане ценят спокойствие, стабильность, суверенитет, они сами должны инициировать его выдвижение. Именно такую политику проводит нынешний президент.

«Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах (имеются в виду запасы природных энергоресурсов. - Прим.). Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить», - сказал Лукашенко.

Он сказал, что если будет чувствовать, что люди категорически против его кандидатуры, то они должны ее отвергнуть.

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло», - заверил он.

Лукашенко отметил, что если проводить после парламентских выборов президентские, это будет «глупо».

«И оппозиция нас начнет долбать, ведь обычно после выборов идет спад, это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Скажет, что Лукашенко вывел нас из строя и проводит эти выборы для себя. Поэтому надо спад этот преодолеть», - сказал Лукашенко.

После подготовки и проведения 75-летия Победы, Дня Независимости и посевной кампании и до уборки урожая «в каком-то промежутке» будут назначены выборы президента. «Все это мы сделаем по-хозяйски», - сказал он.

Напомним, 17 ноября Беларуси прошли выборы депутатов Палаты представителей.