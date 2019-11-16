Выборы на Быховщине состоялись: на участках для голосования начался подсчет голосов (видео)

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ровно в 20.00 участки для голосования покинули последние избиратели. Но на этом работа комиссий не закончена. Далее – еще одна, не менее важная фаза политической кампании – подсчет голосов.





Героический участок для голосования №6. Именно с него начинал «МП» обзор хода проведения парламентских выборов. На этом же участке журналист поприсутствовала во время завершения политической кампании.

Члены комиссии первой вскрывают урну для досрочного голосования. Это происходит после погашения неиспользованных бюллетеней.

Еще впереди подсчет бюллетеней из двух урн: тех избирателей, кто проголосовал на дому, и в день основного голосования. Процедура эта долгая и скрупулезная. Так что, за работу!





Еще немного – и результаты выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва станут известны!

Алеся ЦАРЕВА.