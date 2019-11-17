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ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва
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Источник материала:
Полесская правда
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ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.
В парламент от Брестской области избраны:
- Брестский-Западный избирательный округ № 1 — Леонид Брич,
- Брестский-Центральный № 2 — Марина Васько,
- Брестский-Восточный № 3 — Анатолий Дашко,
- Брестский-Пограничный № 4 — Евгений Зайцев,
- Барановичский-Западный № 5 — Игорь Хлобукин,
- Барановичский-Восточный № 6 — Павел Попко,
- Барановичский сельский № 7 — Людмила Жолнерчик,
- Беловежский № 8 — Жанна Стативко,
- Пружанский № 9 — Александр Левчук,
- Днепро-Бугский № 10 — Светлана Бартош,
- Ивацевичский № 11 — Наталья Голуб,
- Кобринский № 12 — Василий Демидович,
- Лунинецкий № 13 — Анатолий Насеня,
- Пинский городской № 14 — Александр Омельянюк,
- Пинский сельский № 15 — Валентина Бегеба,
- Столинский № 16 — Александр Боболович.
Витебская область:
- Витебский-Горьковский избирательный округ №17 — Виктор Николайкин,
- Витебский-Чкаловский №18 — Татьяна Автухова,
- Витебский-Железнодорожный №19 — Светлана Горваль,
- Витебский-Октябрьский №20 — Алексей Егоров,
- Городокский №21 — Ирина Полякова,
- Докшицкий №22 — Владимир Андрейченко,
- Лепельский №23 — Игорь Мартынов,
- Новополоцкий №24 — Денис Карась,
- Оршанский городской №25 — Инна Крачек,
- Оршанский-Днепровский №26 — Виталий Васюков,
- Полоцкий городской №27 — Светлана Одинцова,
- Полоцкий сельский №28 — Николай Шевчук,
- Поставский №29 — Павел Сильчёнок,
- Сенненский №30 — Александр Дубов;
Гомельская область:
- Гомельский-Юбилейный избирательный округ №31 — Виталий Уткин,
- Гомельский-Сельмашевский №32 — Александр Данченко,
- Гомельский-Центральный №33 — Андрей Злотников,
- Гомельский-Советский №34 — Ирина Довгало,
- Гомельский-Промышленный №35 — Александр Машкаров,
- Гомельский-Новобелицкий №36 — Ольга Креч,
- Гомельский сельский №37 — Игорь Завалей,
- Буда-Кошелевский №38 — Николай Васильков,
- Житковичский №39 — Ирина Кралевич,
- Жлобинский №40 — Игорь Волков,
- Калинковичский №41 — Евгений Адаменко,
- Мозырский №42 — Валентина Назаренко,
- Полесский №43 — Леонид Писаник,
- Речицкий №44 — Сергей Стельмашок,
- Рогачевский №45 — Сергей Кравцов,
- Светлогорский №46 — Игорь Тавтын,
- Хойникский №47 — Жанна Чернявская;
Гродненская область:
- Волковысский избирательный округ №48 — Павел Поконечный,
- Гродненский-Занеманский №49 — Ирина Луканская,
- Гродненский-Октябрьский №50 — Елена Потапова,
- Гродненский-Центральный №51 — Лилия Кирьяк,
- Гродненский-Ленинский №52 — Тамара Долгошей,
- Гродненский сельский №53 — Александр Аутко,
- Ивьевский №54 — Александр Маркевич,
- Лидский №55 — Валерий Мицкевич,
- Неманский №56 — Владимир Синяк,
- Замковый №57 — Александр Сонгин,
- Слонимский №58 — Валентин Семеняко,
- Сморгонский №59 — Виктор Свилло,
- Щучинский №60 — Павел Михалюк;
Минская область:
- Березинский избирательный округ №61 — Игорь Лавриненко,
- Борисовский городской №62 — Александр Шипуло,
- Борисовский сельский №63 — Лилия Ананич,
- Жодинский №64 — Валерий Стрельченок,
- Пуховичский №65 — Олег Белоконев,
- Копыльский №66 — Людмила Нижевич,
- Слуцкий №67 — Валентина Ражанец,
- Солигорский городской №68 — Андрей Струневский,
- Солигорский сельский №69 — Юлия Мурина,
- Столбцовский №70 — Иван Мамайко,
- Дзержинский №71 — Александр Саракач,
- Молодечненский городской №72 — Людмила Кананович,
- Молодечненский сельский №73 — Олег Семенчук,
- Вилейский №74 — Ирина Супранович,
- Логойский №75 — Петр Вабищевич,
- Сеницкий №76 — Людмила Подлужная,
- Заславский №77 — Валентина Курсевич;
Могилевская область:
- Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78 — Ирина Рынейская,
- Бобруйский-Первомайский №79 — Вера Широкая,
- Бобруйский сельский №80 — Владимир Гацко,
- Быховский №81 — Сергей Сыранков,
- Горецкий №82 — Елена Колеснева,
- Кричевский № 83 — Владимир Азаренко,
- Могилевский-Ленинский №84 — Игорь Марзалюк,
- Могилевский-Центральный №85 — Людмила Здорикова,
- Могилевский-Октябрьский №86 — Ольга Петрашова,
- Могилевский-Промышленный №87 — Александр Масейков,
- Могилевский сельский №88 — Наталья Тарасенко,
- Осиповичский №89 — Светлана Шутова,
- Шкловский №90 — Андрей Ганчук;
Минск:
- Шабановский избирательный округ №91 — Галина Лагунова,
- Автозаводской №92 — Александр Гранковский,
- Васнецовский №93 — Марина Шкроб,
- Свислочский №94 — Валерий Воронецкий,
- Купаловский №95 — Татьяна Сайганова,
- Чкаловский №96 — Андрей Савиных,
- Октябрьский №97 — Сергей Клишевич,
- Грушевский №98 — Людмила Макарина-Кибак,
- Юго-Западный №99 — Игорь Комаровский,
- Есенинский №100 — Оксана Гайдук,
- Каменногорский №101 — Анна Старовойтова,
- Западный №102 — Марина Ленчевская,
- Пушкинский №103 — Василий Панасюк,
- Кальварийский №104 — Мария Василевич,
- Старовиленский №105 — Светлана Любецкая,
- Коласовский №106 — Сергей Дик,
- Восточный №107 — Геннадий Давыдько,
- Калиновский №108 — Олег Гайдукевич,
- Уручский №109 — Иван Гордейчик,
- Партизанский №110 — Тенгиз Думбадзе.-0-
По информации БелТА
Теги
: Минск
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> ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В...
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