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ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созыва

18.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ЦИК обнародовал фамилии депутатов Палаты представителей седьмого созываЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

В парламент от Брестской области избраны:

  • Брестский-Западный избирательный округ № 1 — Леонид Брич,
  • Брестский-Центральный № 2 — Марина Васько,
  • Брестский-Восточный № 3 — Анатолий Дашко,
  • Брестский-Пограничный № 4 — Евгений Зайцев,
  • Барановичский-Западный № 5 — Игорь Хлобукин,
  • Барановичский-Восточный № 6 — Павел Попко,
  • Барановичский сельский № 7 — Людмила Жолнерчик,
  • Беловежский № 8 — Жанна Стативко,
  • Пружанский № 9 — Александр Левчук,
  • Днепро-Бугский № 10 — Светлана Бартош,
  • Ивацевичский № 11 — Наталья Голуб,
  • Кобринский № 12 — Василий Демидович,
  • Лунинецкий № 13 — Анатолий Насеня,
  • Пинский городской № 14 — Александр Омельянюк,
  • Пинский сельский № 15 — Валентина Бегеба,
  • Столинский № 16 — Александр Боболович.

Витебская область:

  • Витебский-Горьковский избирательный округ №17 — Виктор Николайкин,
  • Витебский-Чкаловский №18 — Татьяна Автухова,
  • Витебский-Железнодорожный №19 — Светлана Горваль,
  • Витебский-Октябрьский №20 — Алексей Егоров,
  • Городокский №21 — Ирина Полякова,
  • Докшицкий №22 — Владимир Андрейченко,
  • Лепельский №23 — Игорь Мартынов,
  • Новополоцкий №24 — Денис Карась,
  • Оршанский городской №25 — Инна Крачек,
  • Оршанский-Днепровский №26 — Виталий Васюков,
  • Полоцкий городской №27 — Светлана Одинцова,
  • Полоцкий сельский №28 — Николай Шевчук,
  • Поставский №29 — Павел Сильчёнок,
  • Сенненский №30 — Александр Дубов;

Гомельская область:

  • Гомельский-Юбилейный избирательный округ №31 — Виталий Уткин,
  • Гомельский-Сельмашевский №32 — Александр Данченко,
  • Гомельский-Центральный №33 — Андрей Злотников,
  • Гомельский-Советский №34 — Ирина Довгало,
  • Гомельский-Промышленный №35 — Александр Машкаров,
  • Гомельский-Новобелицкий №36 — Ольга Креч,
  • Гомельский сельский №37 — Игорь Завалей,
  • Буда-Кошелевский №38 — Николай Васильков,
  • Житковичский №39 — Ирина Кралевич,
  • Жлобинский №40 — Игорь Волков,
  • Калинковичский №41 — Евгений Адаменко,
  • Мозырский №42 — Валентина Назаренко,
  • Полесский №43 — Леонид Писаник,
  • Речицкий №44 — Сергей Стельмашок,
  • Рогачевский №45 — Сергей Кравцов,
  • Светлогорский №46 — Игорь Тавтын,
  • Хойникский №47 — Жанна Чернявская;

Гродненская область:

  • Волковысский избирательный округ №48 — Павел Поконечный,
  • Гродненский-Занеманский №49 — Ирина Луканская,
  • Гродненский-Октябрьский №50 — Елена Потапова,
  • Гродненский-Центральный №51 — Лилия Кирьяк,
  • Гродненский-Ленинский №52 — Тамара Долгошей,
  • Гродненский сельский №53 — Александр Аутко,
  • Ивьевский №54 — Александр Маркевич,
  • Лидский №55 — Валерий Мицкевич,
  • Неманский №56 — Владимир Синяк,
  • Замковый №57 — Александр Сонгин,
  • Слонимский №58 — Валентин Семеняко,
  • Сморгонский №59 — Виктор Свилло,
  • Щучинский №60 — Павел Михалюк;

Минская область:

  • Березинский избирательный округ №61 — Игорь Лавриненко,
  • Борисовский городской №62 — Александр Шипуло,
  • Борисовский сельский №63 — Лилия Ананич,
  • Жодинский №64 — Валерий Стрельченок,
  • Пуховичский №65 — Олег Белоконев,
  • Копыльский №66 — Людмила Нижевич,
  • Слуцкий №67 — Валентина Ражанец,
  • Солигорский городской №68 — Андрей Струневский,
  • Солигорский сельский №69 — Юлия Мурина,
  • Столбцовский №70 — Иван Мамайко,
  • Дзержинский №71 — Александр Саракач,
  • Молодечненский городской №72 — Людмила Кананович,
  • Молодечненский сельский №73 — Олег Семенчук,
  • Вилейский №74 — Ирина Супранович,
  • Логойский №75 — Петр Вабищевич,
  • Сеницкий №76 — Людмила Подлужная,
  • Заславский №77 — Валентина Курсевич;

Могилевская область:

  • Бобруйский-Ленинский избирательный округ №78 — Ирина Рынейская,
  • Бобруйский-Первомайский №79 — Вера Широкая,
  • Бобруйский сельский №80 — Владимир Гацко,
  • Быховский №81 — Сергей Сыранков,
  • Горецкий №82 — Елена Колеснева,
  • Кричевский № 83 — Владимир Азаренко,
  • Могилевский-Ленинский №84 — Игорь Марзалюк,
  • Могилевский-Центральный №85 — Людмила Здорикова,
  • Могилевский-Октябрьский №86 — Ольга Петрашова,
  • Могилевский-Промышленный №87 — Александр Масейков,
  • Могилевский сельский №88 — Наталья Тарасенко,
  • Осиповичский №89 — Светлана Шутова,
  • Шкловский №90 — Андрей Ганчук;

Минск:

  • Шабановский избирательный округ №91 — Галина Лагунова,
  • Автозаводской №92 — Александр Гранковский,
  • Васнецовский №93 — Марина Шкроб,
  • Свислочский №94 — Валерий Воронецкий,
  • Купаловский №95 — Татьяна Сайганова,
  • Чкаловский №96 — Андрей Савиных,
  • Октябрьский №97 — Сергей Клишевич,
  • Грушевский №98 — Людмила Макарина-Кибак,
  • Юго-Западный №99 — Игорь Комаровский,
  • Есенинский №100 — Оксана Гайдук,
  • Каменногорский №101 — Анна Старовойтова,
  • Западный №102 — Марина Ленчевская,
  • Пушкинский №103 — Василий Панасюк,
  • Кальварийский №104 — Мария Василевич,
  • Старовиленский №105 — Светлана Любецкая,
  • Коласовский №106 — Сергей Дик,
  • Восточный №107 — Геннадий Давыдько,
  • Калиновский №108 — Олег Гайдукевич,
  • Уручский №109 — Иван Гордейчик,
  • Партизанский №110 — Тенгиз Думбадзе.-0-

По информации БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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