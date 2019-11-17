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Врач объяснил, какая головная боль – нормальная, а какая нуждается в обследовании

18.11.2019 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В некоторых случаях головная боль может указывать на серьезное заболевание. Особенно, если она сопровождается и другими симптомами, например, тошнотой.

Работающие люди время от времени сталкиваются с головной болью от напряжения, и это не является проблемой. Однако встречаются случаи, когда человек страдает от головных болей слишком часто. И в такой ситуации нужно обязательно обращаться к врачу, пишет medikforum.ru со ссылкой на эксперта по головным болям из Германии доктора Фолькера Пфаффенрата.

По словам специалиста, частые головные боли – явление очень коварное. Он пояснил, что «мозг учится боли», и в результате его зависимость от действия пусковых механизмов ослабевает. Может случится и такое, что головная боль начнет возникать без раздражителя.


По словам врача, если голова болит 2-3 раза в месяц и при этом реагирует на аспирин или аналогичные анальгетики, это нормальная ситуация. Ненормальная – когда головные боли возникают более восьми дней в месяц.

Фолькер Пфаффенрат подчеркнул, что боль в голове может указывать на серьезное заболевание. Особенно опасно, если она сопровождается тошнотой, рвотой, скованностью шеи, параличом, ощущением покалывания или спутанностью сознания.

Противостоять головной боли, по словам эксперта, помогают занятия спортом, где требуется выносливость. Например, бег, плавание. Эффективной также будет йога.
 
 
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В некоторых случаях головная боль может указывать на серьезное заболевание. Особенно, если она сопровождается и другими симптомами, например, тошнотой.
 
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