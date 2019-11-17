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Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу вернулась домой. 17 ноября наши спортсменки обыграли соперниц из Великобритании в первом матче квалификации чемпионата Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши соотечественницы были сильнее 90:59, несмотря на то, что перед стартом противостояния соперницы считались фаворитками встречи. Начало поединка получилось ровным, однако белоруски смогли взять под контроль ход игры и уже по итогу первой четверти вели 21:15. Кстати, это был самый минимальный разрыв в счете по ходу поединка. Дальше подопечные Натальи Трофимовой действовали с еще большой уверенностью. Из 12 заявленных баскетболисток сразу 10 отметились набранными очками.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Все равно, естественно, первая игра. Самый, можно сказать, главный противник в нашей группе. Сразу же, сходу, неделя (даже меньше) на подготовку. Это нюансы, которые могли бы тоже сыграть плохую шутку. Но я рада, что у нас все получилось и мы возвращаемся домой с победой.
Вторую игру отборочного турнира наша сборная проведет 12 ноября 2020 года. Беларусь сыграет дома с Польшей. Для выхода в финал турнира необходимо занять первое место в группе. Также на Евро попадут пять лучших сборных среди занявших вторые места.
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу вернулась домой. 17 ноября наши спортсменки обыграли соперниц из Великобритании в первом матче...
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