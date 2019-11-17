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Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ

18.11.2019 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу вернулась домой. 17 ноября наши спортсменки обыграли соперниц из Великобритании в первом матче квалификации чемпионата Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ

Наши соотечественницы были сильнее 90:59, несмотря на то, что перед стартом противостояния соперницы считались фаворитками встречи. Начало поединка получилось ровным, однако белоруски смогли взять под контроль ход игры и уже по итогу первой четверти вели 21:15. Кстати, это был самый минимальный разрыв в счете по ходу поединка. Дальше подопечные Натальи Трофимовой действовали с еще большой уверенностью. Из 12 заявленных баскетболисток сразу 10 отметились набранными очками.

Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Прежде всего хорошо сыграли в защите. И, естественно, высокий процент результативности атак. Настраивались на то, что будет тяжелее, конечно же. Но увидели, что это не та Великобритания, которая играла на чемпионате Европы.

Все равно, естественно, первая игра. Самый, можно сказать, главный противник в нашей группе. Сразу же, сходу, неделя (даже меньше) на подготовку. Это нюансы, которые могли бы тоже сыграть плохую шутку. Но я рада, что у нас все получилось и мы возвращаемся домой с победой.

Наталья Трофимова: это не та Великобритания, которая играла на ЧЕ

Вторую игру отборочного турнира наша сборная проведет 12 ноября 2020 года. Беларусь сыграет дома с Польшей. Для выхода в финал турнира необходимо занять первое место в группе. Также на Евро попадут пять лучших сборных среди занявших вторые места.

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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу вернулась домой. 17 ноября наши спортсменки обыграли соперниц из Великобритании в первом матче...
 
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