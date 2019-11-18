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Депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета-2020

19.11.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета-2020
Фото из открытых источников

Расходы бюджета, как ожидается, составят около 25,42 миллиарда рублей, доходы - 24,43 млрд руб. Дефицит составит около 1 млрд.

19 ноября Палата представителей рассмотрит проект республиканского бюджета в первом чтении. Всего в повестку включено 17 законопроектов, сообщает БЕЛТА.

В первом чтении планируется рассмотреть также поправки в законы по вопросам контрольной (надзорной) деятельности, изменения закона о валютном регулировании и валютном контроле. 

Депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета-2020
Бюджет-2020. Как распределятся доходы и расходы страны на будущий год
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Ранее проект бюджета на будущий год опубликовало Министерство финансов Республики Беларусь.
 
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