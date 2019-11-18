|
Депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета-2020
19.11.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Расходы бюджета, как ожидается, составят около 25,42 миллиарда рублей, доходы - 24,43 млрд руб. Дефицит составит около 1 млрд.
19 ноября Палата представителей рассмотрит проект республиканского бюджета в первом чтении. Всего в повестку включено 17 законопроектов, сообщает
В первом чтении планируется рассмотреть также поправки в законы по вопросам контрольной (надзорной) деятельности, изменения закона о валютном регулировании и валютном контроле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее проект бюджета на будущий год опубликовало Министерство финансов Республики Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)