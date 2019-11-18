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В Беларуси заработала платежная система Apple Pay

19.11.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Произошло то, чего многие (из числа владельцев iPhone и другой техники Apple) ждали — в Беларуси заработала платежная система Apple Pay. Точнее, она работала и до этого момента, однако «неофициально» и лишь с карточками иностранных банков, что не слишком удобно для большинства. Слухи о том, что сервис вот-вот появится и у нас, ходили давно, разные источники подтверждали сам факт подобного прихода Apple в нашу страну, только вот сроки узнать не удавалось. Правда, по состоянию на 9:00 запуск системы не подтвержден. Но она работает.

В Беларуси заработала платежная система Apple Pay

Ожидается, что официально о запуске Apple Pay в Беларуси объявят сегодня днем. Тем не менее, уже с утра обладатели «яблочных» устройств могут опробовать платежный сервис. Пока, однако, привязать можно карты только одного банка — «БПС-Сбербанка». Ожидается, что список банков будет расширяться начиная с декабря.

Как это работает?

Сначала немного ликбеза на тему «Как это работает?» Если коротко, то как и любые другие бесконтактные платежи. Но способов становится все больше — помимо смартфонов с NFC-чипами, можно использовать умные часы и иные гаджеты с таким же модулем.

Платежная система поддерживает iPhone с Face ID и Touch ID (кроме iPhone 5s), планшеты Apple с Touch ID или Face ID, умные часы Apple, а также компьютеры с Touch ID и модели, представленные в 2012 году и позже в паре с iPhone или Apple Watch, поддерживающими Apple Pay.

В Беларуси заработала платежная система Apple Pay

В ноутбуке NFC-модуля нет, так как Apple Pay не завязана на него напрямую — он нужен для бесконтактных платежей в «физическом мире» с помощью мобильных девайсов. При оплате же через интернет авторизация платежа производится посредством Touch ID компьютера либо подходящих смартфона или часов.

Напомним, помимо Apple Pay существуют и другие платежные системы. Наиболее известные — Android Pay и Samsung Pay. Первая представляет собой платформу, позволяющую третьим сторонам настраивать собственные программные модули для бесконтактной оплаты. Также она работает в качестве самостоятельного сервиса на смартфонах под управлением ОС от Google. В Беларуси ее официального запуска не произошло.

Система Samsung Pay, представленная в 2015 году, функционирует в нашей стране уже достаточно длительное время. Как следует из названия, поддерживают ее смартфоны конкретного производителя.

Все упомянутые системы похожи: вы привязываете банковскую карту в мобильном приложении и конкретном устройстве. В магазине с помощью горячих клавиш активируете программу и подносите смартфон к платежному терминалу, как кредитку (терминал и воспринимает смартфон или умные часы как карточку), — ведь NFC является аналогом магнитной рамки бесконтактной платежной карты.

Это же означает, что никаких дополнительных требований к бесконтактным терминалам не выдвигается — современные устройства примут «яблочную» технику как обычную карту. Подключения к интернету при платежах не требуется, так что ваш «айфон» или умные часы будут работать как в пределах родной страны, так и за границей (если терминал поддерживает бесконтактные платежи).

За безопасность в случае с Apple Pay отвечает аппаратное решение — специальный чип, встроенный в смартфон (или другое устройство Apple), за взаимодействие с пользователем — встроенное же программное обеспечение. Поэтому «налево» данные уйти не могут.

 
 
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  Произошло то, чего многие (из числа владельцев iPhone и другой техники Apple) ждали — в Беларуси заработала платежная система Apple Pay. Точнее, она работала и до этого...
 
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