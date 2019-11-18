За фальсификацию доказательств по ДТП Носкевич возбудил дело против следователя из Борисова

Источник материала: Tut.by

Председатель следственного комитета возбудил в отношении следователя из Борисова уголовное дело за фальсификацию доказательств по делу о ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил представитель потерпевшего, а информацию подтвердили в Центральном аппарате СК.





О каком уголовном деле идет речь

Напомним, ДТП, о котором идет речь, произошло в январе 2018 года на окраине Борисова . Александр шел по обочине и его сбил в заносе полуприцеп фуры. После аварии грузовик уехал с места происшествия.

Момент ДТП видели свидетели, они помогли пострадавшему — вызвали скорую и милицию. У Александра констатировали тяжкие телесные повреждения.

СК Борисовского района возбудил уголовное дело по двум статьям: ч.2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение человеку тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние). Вела дело следователь РОСК Виктория Андрианова.

По видеозаписям с камер, установленных возле дороги, выяснили, что сбить пешехода мог тягач DAF с полуприцепом Schmitz Cargobull, принадлежащий латышской фирме. Автопоездом управлял 44-летний Юрийс Курмс. Дальнобойщик в тот же день был задержан на несколько дней, потом его отпустили на родину. Фура еще около трех месяцев находилась на стоянке в Беларуси: шли экспертизы. Однако через некоторое время следователь уведомила потерпевшего, что уголовное дело по факту ДТП и наезда на него приостановлено «в связи с неустановлением лица, совершившего преступление».





С тех пор Александр и его представитель — бывший следователь прокуратуры из Гомеля Вячеслав, обращались в разные ведомства, чтобы расследование дела возобновили, как следует провели экспертизы и привели к ответственности виновного.

В результате уголовное дело по ДТП передали в УСК по Минской области, — в апреле этого года расследование там фактически начали заново: проводились экспертизы, следственные эксперименты. Подозреваемого Юрийса задержали в июне, а в начале сентября дело рассмотрели в суде Смолевичского района .

В суде потерпевший и его представитель заявили о несоответствиях и подделке материалов следствия, которые они обнаружили.

— В материалах полтора десятка фальсифицированных протоколов осмотра места происшествия, допросов свидетелей, понятые в следственных действиях не участвовали. У нас есть доказательства, о них сообщали председателю центрального аппарата Следственного комитета. Но по фактам фальсификации проверка не проводится. Сейчас проверяются только некоторые подписи, которые мы считаем поддельными — заявил на заседании представитель.

Пострадавший несколько раз ходатайствовал, чтобы в суд для дачи показаний была вызвана следователь Андрианова. Однако на заседание она не явилась: в первый раз сослалась на рабочую занятость, второй раз от нее поступило письмо, где сообщалось, что допрашивать ее нельзя.





9 сентября суд Смолевичского района признал дальнобойщика Юрийса Курмса виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение человеку тяжкого телесного повреждения, и приговорил его к двум годам колонии-поселения с лишением прав на два года. Фирма-перевозчик обязана выплатить пострадавшему материальную компенсацию нанесенного вреда.

Также суд вынес частное определение в адрес Борисовского РОСК — на действия следователей.

Сторона потерпевшего: «Пусть накажут всех виновных»

— Приговор приговором, но мы считаем, что надо наказать следователей Борисова за ведение дела, подделки подписей, фальсификацию документов. Пусть разберутся с защитником дальнобойщика — она не имела права представлять интересы Курмса, потому что приходится женой подполковнику юстиции Карачуну, замначальника Борисовского РОСК, — он имел отношение к расследованию дела, контролировал его ход, ставил свои подписи в документах, а следователь Андрианова — его подчиненная, сразу после вынесения приговора сообщал AUTO.TUT.BY представитель потерпевшего, Вячеслав.



Пострадавший Александр (в центре), справа — его супруга

А в понедельник, 18 ноября, Вячеслав сообщил, что в воскресенье председатель СК Иван Носкевич возбудил уголовное дело по ч.2 ст .395 УК Беларуси (фальсификация доказательств) в отношении следователя Борисовского РОСК Виктории Андриановой.

— Хотя более двух месяцев назад, 11 сентября в УСК по Минской области был отказ в возбуждении дела, мы даже не успели его обжаловать, как это решение отменили и проверкой занялся Центральный аппарат, — сообщил Вячеслав.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили сегодня, 19 ноября, в Следственном комитете. Сообщается, что проверку и экспертизы проводили сотрудники главного управления процессуального контроля СК. В результате председатель СК возбудил уголовное дело в отношении следователя Борисовского РОСК по ч. 2 ст. 395 (Фальсификация доказательств) УК Беларуси. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

«Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах», — отметили в ведомстве.