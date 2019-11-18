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Бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаера и т.д. физическими лицами через границу перемещать запрещено

19.11.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С приближением новогодних праздников Брестская таможня напоминает, что перемещение пиротехнических изделий (бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаера и др.) через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено.

Бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаера и т.д. физическими лицами через границу перемещать запрещено

В соответствии с таможенным законодательством физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара. За недекларирование пиротехники предусмотрена административная ответственности по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.

Ввезти пиротехнические изделия на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, в порядке, предусмотренном для субъектов хозяйствования.

 
 
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  С приближением новогодних праздников Брестская таможня напоминает, что перемещение пиротехнических изделий (бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаера и др.)...
 
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