Бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаера и т.д. физическими лицами через границу перемещать запрещено

Источник материала: Виртуальный Брест

С приближением новогодних праздников Брестская таможня напоминает, что перемещение пиротехнических изделий (бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаера и др.) через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено.





В соответствии с таможенным законодательством физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара. За недекларирование пиротехники предусмотрена административная ответственности по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.

Ввезти пиротехнические изделия на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, в порядке, предусмотренном для субъектов хозяйствования.