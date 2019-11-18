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Румас: союзная интеграция возможна с решением острых вопросов в экономике

19.11.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительства Беларуси и России работают над дорожными картами, которые определят дальнейшее направление интеграции в рамках Союзного государства. По ряду дорожных карт еще остаются нерешенные вопросы, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании союзного Совмина, подтвердили в пресс-службе белорусского правительства.

Румас: союзная интеграция возможна с решением острых вопросов в экономике

По его словам, в начале сентября Беларусь и Россия парафировали совместный проект действий по реализации союзного договора, вслед за этим началась работа над 31 дорожной картой.

"Не все шло просто, по ряду направлений сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования. По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешенные вопросы", - констатировал Румас.

После чего напомнил, что позиция белорусской стороны "в переговорах была четкой и последовательной – дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества".

Что за вопросы?

Глава правительства уточнил, что сюда входят такие вопросы, как "формирование цен на нефть и газ, последствия реализации "налогового маневра", барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, и ряд других".

При этом он обратил внимание, что не все эти вопросы нашли отражение в подготовленных дорожных картах. В этих условиях для Беларуси чрезвычайно важны условия работы экономики в будущем году, потому что реализация "налогового маневра" в России имеет нарастающий негативный эффект для нашей страны.

"Подводя итоги проделанной работы по подготовке дорожных карт, мы нацелены и на решение тех вопросов, которые до настоящего времени остаются, условно говоря, "за скобками", - заверил Румас.

По его мнению, решение данных вопросов и четкие позиции по ним важны для хорошей подготовки предстоящего Высшего государственного совета.

"Где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - подытожил он.

Тумана в отношениях нет

Глава белорусского правительства заметил, что "когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я когда спускался, даже неловко себя почувствовал".

"Но это не наши проделки", - ответил в шутку премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Когда уже подъезжали к Горкам (правительственная резиденция - Sputnik), то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", - с удовольствием отметил Сергей Румас.

 
 
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  Правительства Беларуси и России работают над дорожными картами, которые определят дальнейшее направление интеграции в рамках Союзного государства. По ряду...
 
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