ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При пожаре в жилом доме на улице Космонавтов в Минске погибли двое пенсионеров

19.11.2019 18:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в доме на улице Космонавтов унес жизни двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел утром 19 ноября (подробнее здесь).

При пожаре в жилом доме на улице Космонавтов в Минске погибли двое пенсионеров

О возгорании в квартире на третьем этаже сообщили очевидцы. Спасатели прибыли на место и вскрыли дверь уже через несколько минут. В квартире обнаружили тела мужчины и женщины 66 и 65 лет. Пенсионеров передали медикам, но спасти их не удалось.

В результате пожара соседние квартиры не пострадали. Предварительная причина – неаккуратность при курении.

При пожаре в жилом доме на улице Космонавтов в Минске погибли двое пенсионеров

При пожаре в жилом доме на улице Космонавтов в Минске погибли двое пенсионеров

При пожаре в жилом доме на улице Космонавтов в Минске погибли двое пенсионеров

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пожар в доме на улице Космонавтов унес жизни двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел утром 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по футболу проведет последний матч в году против Черногории. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика