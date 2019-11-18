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Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди потенциально медальных видов спорта – легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, батут, гребля на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не списывают со счетов все остальные виды. Выстрелить может каждый. Но от тех, кто едет подтверждать свой чемпионский статус, ждут, конечно, большего.
Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
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Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»
Новости Беларуси. Среди потенциально медальных видов спорта – легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, батут, гребля на байдарках и каноэ, сообщили в программе...
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