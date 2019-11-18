Лукашенко назначил вице-президентом Олимпийского комитета старшего сына

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Утром – пятнадцатикилометровая пробежка, вечером – тренировка. Президент Олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко знает, как оставаться в форме. На заседании НОК глава государства поддержал легкоатлетов, которые поедут на летние игры в Токио, и назначил вице-президентом Олимпийского комитета старшего сына Виктора. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Цветы, улыбки и аплодисменты. Почетным знаком НОК наградили Екатерину Карстен, у которой пять золотых медалей в гребле на байдарках и каноэ, и трижды олимпийского призера пловчиху Александру Герасименю.



После награждения перешли к официальной части. Первым вице-президентом НОК избрали Виктора Лукашенко.

«Тут начнут говорить, что вот у него и так забот хватает. Я еще колеблюсь, как здесь быть. Совмещать ему должность помощника или нет. Очень надеюсь, что если вы поддержите эту кандидатуру, у нас побольше получится на международном треке. Вы знаете, что за люди работают в международных структурах и как с ними надо работать», – сказал Лукашенко.

Задач у комитета сейчас действительно много. До летней Олимпиады в Токио осталось меньше года. Александр Лукашенко отметил: сокращается число лицензий. Пока у сборной Беларуси их 63, всего планирует получить больше 100. У борца Ирины Курочкиной путевка уже есть. Спортсменка тренируется спокойно.

«У меня была такая европейская олимпиада – Европейские игры. Конечно, я понимаю, в Токио будет все посерьезней. Моя задача – тренироваться. Я не скажу, что есть на меня какое-то давление. Девочки еще будут отбираться. Помогаем, работаем. Задача – работать, без каких-либо лишних вопросов», – рассказала чемпионка II Европейский игр по борьбе Ирина Курочкина.

Лукашенко призывает спортсменов работать хладнокровно и быть готовым к непредвиденным ситуациям и любым погодным условиям. Президент знает, как тяжело даются тренировки.

«Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Начали бегать, жара несусветная. Утром – тренировка два часа. Вечером – тренировка и баня. Думаю, выдержу или не выдержу. Выдержал. Правда, написали, что я умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в таких условиях должен бегать и давать результат», – поделился Лукашенко.

В стране спортсменов поддерживают: недавно построили новое здание для Научного центра спорта, где есть все для медиков и ученых, а также Дворец для белорусской сборной по художественной гимнастике и современный велотрек.

«Если в топе не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится. Поэтому вы подумайте, прежде, чем туда ехать врачами, функционерами, массажистами. Если вы туда съездите туристами, лучше оттуда не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не как общественной организации», – сказал Лукашенко.

В Японии, считает Александр Лукашенко, спортсмены должны показать максимальный результат – в первую очередь, чтобы оправдать надежды белорусских болельщиков.



Традиционно самыми результативными для белорусов на летних Олимпиадах становятся гребля на байдарках и каноэ, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, вольная и греко-римская борьба.