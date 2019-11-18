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Лукашенко назначил вице-президентом Олимпийского комитета старшего сына
19.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Утром – пятнадцатикилометровая пробежка, вечером – тренировка. Президент Олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко знает, как оставаться в форме. На заседании НОК глава государства поддержал легкоатлетов, которые поедут на летние игры в Токио, и назначил вице-президентом Олимпийского комитета старшего сына Виктора. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.
Цветы, улыбки и аплодисменты. Почетным знаком НОК наградили Екатерину Карстен, у которой пять золотых медалей в гребле на байдарках и каноэ, и трижды олимпийского призера пловчиху Александру Герасименю.
Задач у комитета сейчас действительно много. До летней Олимпиады в Токио осталось меньше года. Александр Лукашенко отметил: сокращается число лицензий. Пока у сборной Беларуси их 63, всего планирует получить больше 100. У борца Ирины Курочкиной путевка уже есть. Спортсменка тренируется спокойно.
Лукашенко призывает спортсменов работать хладнокровно и быть готовым к непредвиденным ситуациям и любым погодным условиям. Президент знает, как тяжело даются тренировки.
«Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Начали бегать, жара несусветная. Утром – тренировка два часа. Вечером – тренировка и баня. Думаю, выдержу или не выдержу. Выдержал. Правда, написали, что я умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в таких условиях должен бегать и давать результат», – поделился Лукашенко.
В стране спортсменов поддерживают: недавно построили новое здание для Научного центра спорта, где есть все для медиков и ученых, а также Дворец для белорусской сборной по художественной гимнастике и современный велотрек.
В Японии, считает Александр Лукашенко, спортсмены должны показать максимальный результат – в первую очередь, чтобы оправдать надежды белорусских болельщиков.
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На заседании НОК глава государства также поддержал легкоатлетов, которые поедут на летние игры в Токио.
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