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Вадим Девятовский: «Лёгкая атлетика к Олимпиаде подходит во всеоружии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их тренеров и чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
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Новости Беларуси. Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их...
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