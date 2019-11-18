ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вадим Девятовский: «Лёгкая атлетика к Олимпиаде подходит во всеоружии»

19.11.2019 22:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их тренеров и чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Вадим Девятовский: «Лёгкая атлетика к Олимпиаде подходит во всеоружии»

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы полны надежд. Легкая атлетика на самом деле к Олимпиаде подходит во всеоружии. Этот сезон показал, что наши атлеты добавляют. Что очень ценно – молодые атлеты, смена поколений проходит или уже для некоторых уже прошла.

Вадим Девятовский: «Лёгкая атлетика к Олимпиаде подходит во всеоружии»

Читайте также:

Екатерина Карстен: «У нас отобралось только два экипажа. Ещё будут в 2020 году отборы»

«Найти свои слабые стороны и просто над ними работать». Александра Герасименя посоветовала, как готовиться к ОИ

Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»

Люди в материале: Вадим Девятовский
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Власова об ОИ в Токио: «Мы будем стараться отстаивать честь нашей страны, мы 4 года к этому стремились»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика