Вадим Девятовский: «Лёгкая атлетика к Олимпиаде подходит во всеоружии»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наши спортсмены отлично выступили на II Европейских играх. Впереди Олимпиада в Токио. Вот это и будет контрольной проверкой для самих атлетов, их тренеров и чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится





Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы полны надежд. Легкая атлетика на самом деле к Олимпиаде подходит во всеоружии. Этот сезон показал, что наши атлеты добавляют. Что очень ценно – молодые атлеты, смена поколений проходит или уже для некоторых уже прошла.





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