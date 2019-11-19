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В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком - погибли два человека

19.11.2019 23:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 19 ноября в российском городе Пенза под автомобилем обвалился асфальт. В образовавшейся яме была горячая вода. В автомобиле были два человека, они погибли. Момент происшествия попал на камеры.

«Произошел обвал грунта и асфальтового покрытия, в результате чего припаркованная около одного из магазинов Lada Largus, в которой находились двое мужчин, провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой. Потерпевшие скончались на месте происшествия», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Видео: СК РФ

Машину вытаскивали с помощью подъемного крана. В МЧС заявили, что грунт провалился из-за прорыва трубы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Выясняются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Утром 19 ноября в российском городе Пенза под автомобилем обвалился асфальт. В образовавшейся яме была горячая вода. В автомобиле были два человека, они погибли....
 
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