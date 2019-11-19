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Михаил Мархель о поражении сборной: «Примерно представляю, какая реакция у болельщиков»

19.11.2019 22:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель подвел итоги матча против Черногории (0:2). Его цитаты приводит официальный сайт АБФФ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Тяжело говорить по горячим следам. Нужно будет проанализировать, у нас будет на это время. Первое впечатление: игра у нас не получилась. Ни с точки зрения результата, ни с точки зрения качества игры.

— В первом тайме команда не была настроена на борьбу, уступила практически во всех компонентах. Почему так?

— Не могу не согласиться. Повторюсь, по горячим следам мне тяжело сказать, почему так получилось. Надо хорошенько проанализировать эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы это не повторялось. Мы умеем и можем играть лучше. Почему не продемонстрировали — мне тяжело сказать.

— Были ли удивлены активности черногорцев в первом тайме?

— Мы были готовы к такой игре Черногории. Наверное, я бы сказал так: не Черногория нас обыграла, а мы проиграли.

— Нехайчик с Лаптевым создали голевые моменты. Будете ли вы их больше использовать?

— Никого не сбрасываем со счетов. Будем смотреть очень внимательно. Перед следующим сбором у нас есть определенный промежуток времени. Будем внимательно наблюдать, какие будут отзывы в клубах. Соответственно, будем определяться с игроками и вызывать или не вызывать.

— По игре команда выглядела хуже, чем в матче с Германией. Вы представляете реакцию болельщиков в Беларуси после этой игры?

— Примерно представляю. Нам хотелось закончить сезон на мажорной ноте. К сожалению, не получилось. Не хотел бы по персоналиям кого-то обвинять. Надо проанализировать свою работу.

 
 
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель подвел итоги матча против Черногории (0:2). Его цитаты приводит официальный сайт АБФФ.
 
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