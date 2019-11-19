2500 рублей - заместителю директора «БЕЛДЖИ». А какие еще зарплаты предлагает белорусский автопром

Источник материала: Tut.by

Не так давно СЗАО «БЕЛДЖИ» опубликовало на сайте Борисовского исполкома список вакансий. Например, заместителю директора по финансовым вопросам и производству предлагают зарплату 2500 рублей. AUTO.TUT.BY посмотрел, кому и сколько готовы платить в белорусском автопроме.





СЗАО «БЕЛДЖИ»

Самая «денежная» вакансия — это заместитель директора по финансовым вопросам и производству — 2500 рублей. Почти в два раза меньше будет получать начальник цеха со знанием китайского языка — 1200 рублей, а начальник отдела со знанием китайского — 1100 рублей.

Китайский язык вообще требуется для многих вакансий на заводе «БЕЛДЖИ»: заместитель главного технолога и ведущий инженер-технолог (900 рублей), инженер по качеству (600 рублей), бухгалтер и инженер по локализации (590 рублей).

Нужен предприятию и переводчик с китайского на зарплату 600 рублей. Что интересно, на смежном предприятии, ООО «Борисовский завод автокомпонентов «ХОНЛИ», готовы платить переводчику с китайского 1400 рублей.

Водителю-испытателю будут платить 410 рублей. Столько же — уборщику помещений. Как говорится, зарплата одинаковая, а какие разные судьбы… Меньше всех будет зарабатывать оператор окрасочно-сушильной линии — 350 рублей.

ООО «Борисовский завод двигателей «Джили»

На предприятие пока требуется только директор со знанием китайского языка. Ему готовы платить 1000 рублей.

СП ЗАО «ЮНИСОН»



Фото: Павел Мурашко

Завод занимается сборкой легковых автомобилей под маркой Zotye, а также самой разнообразной спецтехники. И, между прочим, давно обещает начать полноценное производство со сваркой и окраской кузовов. Кажется, вакансии подтверждают, что завод движется в этом направлении.

Предприятию требуются начальник отдела сварки, начальник отдела окраски кузовов, сварщик на машинах контактной сварки, менеджер по качеству, начальник отдела технического контроля. Но сведений о том, сколько готовы платить соискателям, в открытом доступе нет: все зарплаты определят на собеседовании.

ОАО «МАЗ»

На официальном сайте указаны 34 вакансии, включая входящие в состав предприятия производства. Практически любая работа предполагает получение заветных «попиццот».

Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ будет получать от 1700 рублей, маляр — от 870 рублей, токарь-расточник 5−6 разряда — от 1100 рублей, оператор станков с ЧПУ — от 1000 рублей.

Офисным работникам не так повезет. Специалисту по ВЭД готовы платить от 700 до 800 рублей. Зато главный специалист в конструкторско-проектном управлении может рассчитывать минимум на 1100 рублей. При этом электросварщик будет получать немногим меньше — 1000 рублей.

БЕЛАЗ

На крупном заводе в открытом доступе сейчас одна вакансия — водитель самосвала с окладом 1 226,51 рубля + премия

МТЗ



Фото: МТЗ

В списке вакансий в основном рабочие специальности — огнеупорщик 3−7-го разряда,

штамповщик 2−5-го разряда, термист 3−6-го разряда, шлифовщик 3−6-го разряда, токарь 3−6-го разряда, машинист крана 3−8-го разряда и много других. Стартовая зарплата не указана, но есть потолок — до 1500 рублей. Также требуются дизайнеры экстерьера и интерьера, но уровень заработной платы не указывается.

Гомсельмаш

Ищет специалистов в департамент региональных продаж со знанием китайского или английского языка, а также сотрудники рабочих специальностей. Но уровень зарплаты в вакансиях не указан.

Белкоммунмаш

Предприятие, производящее электротранспорт, имеет несколько вакантных мест. Заработная плата указана без вычета налогов. Инженеру-конструктору обещают платить от 1000 рублей. Куда больше может получать маляр — от 1200 до 1600 рублей, от 1000 до 1600 рублей будет получать оператор станков с ПУ. Уборщик сможет зарабатывать от 600 до 650 рублей, слесарь-электромонтажник — от 1000 до 1400 рублей.

МЗКТ

Минский завод колесных тягачей готов принять на работу водителя-испытателя с зарплатой 1000 рублей за двухсменный режим. Столько же получит слесарь механосборочных работ. Электрогазосварщик будет зарабатывать на МЗКТ 900 рублей.