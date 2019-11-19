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2500 рублей - заместителю директора «БЕЛДЖИ». А какие еще зарплаты предлагает белорусский автопром
Источник материала: Tut.by
Не так давно СЗАО «БЕЛДЖИ» опубликовало на
СЗАО «БЕЛДЖИ»
Самая «денежная» вакансия — это заместитель директора по финансовым вопросам и производству — 2500 рублей. Почти в два раза меньше будет получать начальник цеха со знанием китайского языка — 1200 рублей, а начальник отдела со знанием китайского — 1100 рублей.
Китайский язык вообще требуется для многих вакансий на заводе «БЕЛДЖИ»: заместитель главного технолога и ведущий инженер-технолог (900 рублей), инженер по качеству (600 рублей), бухгалтер и инженер по локализации (590 рублей).
Нужен предприятию и переводчик с китайского на зарплату 600 рублей. Что интересно, на смежном предприятии, ООО «Борисовский завод автокомпонентов «ХОНЛИ», готовы платить переводчику с китайского 1400 рублей.
Водителю-испытателю будут платить 410 рублей. Столько же — уборщику помещений. Как говорится, зарплата одинаковая, а какие разные судьбы… Меньше всех будет зарабатывать оператор окрасочно-сушильной линии — 350 рублей.
ООО «Борисовский завод двигателей «Джили»
На предприятие пока требуется только директор со знанием китайского языка. Ему готовы платить 1000 рублей.
СП ЗАО «ЮНИСОН»
Завод занимается сборкой легковых автомобилей под маркой Zotye, а также самой разнообразной спецтехники. И, между прочим, давно обещает начать полноценное производство со сваркой и окраской кузовов. Кажется, вакансии подтверждают, что завод движется в этом направлении.
Предприятию требуются начальник отдела сварки, начальник отдела окраски кузовов, сварщик на машинах контактной сварки, менеджер по качеству, начальник отдела технического контроля. Но сведений о том, сколько готовы платить соискателям, в открытом доступе нет: все зарплаты определят на собеседовании.
ОАО «МАЗ»
На официальном сайте указаны 34 вакансии, включая входящие в состав предприятия производства. Практически любая работа предполагает получение заветных «попиццот».
Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ будет получать от 1700 рублей, маляр — от 870 рублей, токарь-расточник 5−6 разряда — от 1100 рублей, оператор станков с ЧПУ — от 1000 рублей.
Офисным работникам не так повезет. Специалисту по ВЭД готовы платить от 700 до 800 рублей. Зато главный специалист в конструкторско-проектном управлении может рассчитывать минимум на 1100 рублей. При этом электросварщик будет получать немногим меньше — 1000 рублей.
БЕЛАЗ
На крупном заводе в открытом доступе сейчас одна вакансия — водитель самосвала с окладом 1 226,51 рубля + премия
МТЗ
В списке вакансий в основном рабочие специальности — огнеупорщик 3−7-го разряда,
Гомсельмаш
Ищет специалистов в департамент региональных продаж со знанием китайского или английского языка, а также сотрудники рабочих специальностей. Но уровень зарплаты в вакансиях не указан.
Белкоммунмаш
Предприятие, производящее электротранспорт, имеет несколько вакантных мест. Заработная плата указана без вычета налогов. Инженеру-конструктору обещают платить от 1000 рублей. Куда больше может получать маляр — от 1200 до 1600 рублей, от 1000 до 1600 рублей будет получать оператор станков с ПУ. Уборщик сможет зарабатывать от 600 до 650 рублей, слесарь-электромонтажник — от 1000 до 1400 рублей.
МЗКТ
Минский завод колесных тягачей готов принять на работу водителя-испытателя с зарплатой 1000 рублей за двухсменный режим. Столько же получит слесарь механосборочных работ. Электрогазосварщик будет зарабатывать на МЗКТ 900 рублей.
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Какие вакансии и зарплаты предлагают белорусские автомобильные производства. Оказывается, здесь легко заработать обещанные президентом 500 долларов.
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