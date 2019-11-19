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Названы заработки Бузовой и Собчак в соцсетях
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Forbes составили рейтинг блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram. Список известных личностей и данные об их предполагаемых заработках опубликованы на сайте издания,
Возглавила рейтинг телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что ее годовой доход от Instagram составляет около 1,6 миллиона долларов. Отмечается, что реально оценить объем рынка рекламы в социальной сети невозможно, так как большинство рекламных контрактов реализуются по «серой» схеме.
Второе место в рейтинге делят телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова — доход обеих оценивается в 860 тысяч долларов. За ними в списке следуют автоблогер Алан Енилеев (850 тысяч) и артистка Полина Гагарина (770 тысяч долларов в год).
Также в рейтинг наиболее успешных Instagram-блогеров вошли Хабиб Нурмагомедов, Яна Рудковская, Ида Галич, Виктория Боня и Наталья Рудова. В рейтинге представлены лишь двое мужчин: маркетологи утверждают, что именно женщины-блогеры, в отличие от коллег-мужчин, создают универсальный контент.
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Сотрудники Forbes составили рейтинг блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram.
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