Названы заработки Бузовой и Собчак в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Forbes составили рейтинг блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram. Список известных личностей и данные об их предполагаемых заработках опубликованы на сайте издания, пишет lenta.ru.



Фото: vk.com/olgabuzova

Возглавила рейтинг телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что ее годовой доход от Instagram составляет около 1,6 миллиона долларов. Отмечается, что реально оценить объем рынка рекламы в социальной сети невозможно, так как большинство рекламных контрактов реализуются по «серой» схеме.

Второе место в рейтинге делят телеведущая Регина Тодоренко и певица Ольга Бузова — доход обеих оценивается в 860 тысяч долларов. За ними в списке следуют автоблогер Алан Енилеев (850 тысяч) и артистка Полина Гагарина (770 тысяч долларов в год).

Также в рейтинг наиболее успешных Instagram-блогеров вошли Хабиб Нурмагомедов, Яна Рудковская, Ида Галич, Виктория Боня и Наталья Рудова. В рейтинге представлены лишь двое мужчин: маркетологи утверждают, что именно женщины-блогеры, в отличие от коллег-мужчин, создают универсальный контент.