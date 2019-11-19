Пока Наталья спала, Игорь оформил на неё кредит и уехал из страны. Реальная история случчан

Источник материала: Слуцк Город





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Пока Наталья спала, Игорь оформил кредит в банке с её телефона, воспользовавшись приложением «МТС-деньги». Об этом она узнала только через два дня, когда на мобильный девушки пришло оповещение из банка. К тому времени парень уже был за пределами Беларуси.

Примечательно, что это уже не первый подобный случай, который произошёл с героями публикации. На условиях анонимности случанка рассказала свою историю SlutskGorod, а сотрудник РОВД прокомментировал ситуацию.

Случчане Наталья и Игорь (имена героев изменены) жили в гражданском браке более 3 лет. Последние полгода Игорь нигде не работал, жил в квартире девушки, следил за порядком и ежедневно готовил возлюбленной ужин, чтобы порадовать любимую после трудового дня.

Кредит оформлен, и его нужно выплачивать

Однажды в середине осени Наталье на работе пришло смс-оповещение из банка, в который она никогда не обращалась.

— Там было написано: «Благодарим, что воспользовались услугами нашего банка». Я не поняла, что это вообще такое и за что благодарят, поэтому перезвонила. Мне сказали, что кредит оформлен через МТС-деньги. Я поинтересовалась, можно ли его аннулировать. Но сотрудница пояснила, что деньги в сумме 1000 рублей, уже поступили на карту. Кредит взят под 25% годовых на три года, и его придётся выплачивать. Я позвонила Игорю, но он не ответил на мой звонок, — рассказывает девушка.





Накануне этого события молодой человек не пришёл ночевать, ссылаясь на то, что останется у родителей. Только где он находится, не знали даже они. Тогда Наташа позвонила в милицию, чтобы проконсультироваться, как ей поступить. Ей предложили приехать в отделение, чтобы написать заявление о краже.

— Когда я пояснила, что нахожусь на рабочем месте и не могу приехать, сотрудники приехали ко мне на работу. Если честно, я не ожидала такого. Мы поговорили и вместе поехали к матери Игоря. Разговор с ней был, мягко сказать, неприятный, — вспоминает собеседница.

При встрече Наталья и мама Игоря написали расписки, на основании которых женщина обязалась выплачивать долг за сына. Возбудили гражданско-правовой спор, и в ходе разбирательства стали устанавливать местонахождение парня.

Игорь в Москве, «улучшает своё материальное состояние»

Позже выяснилось, что кредит молодой человек оформил в три часа ночи, пока Наталья спала. Парень достал из её телефона сим-карту и поставил в свой. После зашёл в приложение МТС-деньги, ввёл паспортные данные Натальи, которые находились у него в свободном доступе, и произвёл оформление кредита.

— У меня вопрос к службе безопасности банка: почему они не перезванивают и не уточняют, действительно ли человек оформил у них кредит? Ведь в таком случае под угрозой находятся все абоненты, у которых в открытом доступе паспорт и сим карта. К примеру, можно украсть сумочку, как вариант, и также оформить кредит. Или в кафе подсмотреть в паспорт соседа, а потом попросить позвонить с его телефона. Почему не перезванивают сотрудники банка, я не понимаю, — говорит Наталья.

Спустя несколько дней после обращения в милицию, Наталье пришёл ответ из РОВД, где сообщалось, что молодой человек находится в Москве и «улучшает своё материальное состояние». Почему так поступил, он не мог пояснить, но обещал приехать в Слуцк в конце декабря и погасить весь долг целиком, который с процентами составит 1750 рублей.

Это не первый случай в жизни Игоря и Натальи

В прошлом году Игорь перевёл с карты девушки на свою карту 900 рублей с помощью сайта одного из банков. Деньги перешли без каких либо смс-оповещений и запросов 3D-secure (пароль на номер телефона).

Наталья с её коллегой проверили собственное расследование, чтобы понять, действительно ли возможен перевод денег с карты на карту без участия владельца. Они переводили друг другу маленькие суммы и убедились, что это работает. Однако служба безопасности банка отрицала, что такое возможно.

Тогда история закончилась мирно, Игорь вернул Наташе украденную им сумму и сделал дорогой подарок в качестве извинения. Девушка не подавала заявления в милицию и простила молодого человека.

Комментарий милиции: банки бывают разные

Оперативно получить комментарий банка журналистам не удалось. А Артём Филипович, старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, рассказал: в Слуцке это не первый случай.

— Подобные преступления у нас начали проявляться только в этом году. Первое заявление поступило в феврале. На данный момент мошенник задержан. Это местный житель, который подобных кредитов через интернет оформил на пять человек точно. Ожидаем сегодня ещё одного потерпевшего. Как выяснилось, общий знакомый потерпевших под различными предлогами брал их телефоны или сим-карты, и через межбанковскую систему оформлял онлайн-кредиты на этих людей, — рассказал сотрудник.

Чтобы обезопасить себя, Артём Филипович советует ни под каким предлогом не давать своих паспортных данных и находиться рядом с человеком, который попросил телефон якобы для звонка. Можно проверять историю браузера, где сохраняются данные после посещения сайтов.

Кроме того, не следует раскрывать личные данные людям, которые звонят и представляются сотрудниками банка. По словам Артёма Филиповича, настоящие работники банка никогда не интересуются такой информацией.

Тем не менее, у многих есть риск стать жертвой мошенников даже без ввода паспортных данных из-за межбанковской системы идентификации клиентов.

— Если человек зарегистрирован в межбанковской системе идентификации, ему можно в банкинге не вводить логин и пароль, а выбрать пункт входа используя данные межбанковской системы идентификации. В таком случае система его автоматически распознаёт. Это на сколько удобно, на столько и опасно. Имея паспортные данные человека, злоумышленник может зарегистрировать в межбанковской системе идентификации, и используя эти данные, получить доступ к банкингу либо подать заявку на оформление онлайн-кредита. Одни банки перезванивают своим клиентам, чтобы уточнить сумму кредита. Но есть и те, где система автоматически принимает решение о выдаче кредита. После чего направляет оповещение об одобрении в выдаче кредита и дает выбор, согласен ли человек с предоставленными условиями и суммой или нет. Естественно, мошенник будет согласен, — рассказывает Артём Филипович.

По, его словам, многие банки в скором времени откажутся от звонков клиентам. Ведь если личность клиента подтверждена межбанковской системой идентификации, значит всё хорошо. Однако такая система прибавит работы сотрудникам милиции.

Вот памятка МВД, как не стать жертвой мошенника.









Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by